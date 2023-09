Sommet sur la fiscalité municipale : la Ville doit éviter toute hausse nette de taxes pour les citoyens et les entreprises





MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain lance aujourd'hui quatre messages forts à la Ville de Montréal en amont du Sommet sur la fiscalité municipale que celle-ci tiendra le 7 septembre, en vue de la renégociation du Pacte fiscal avec le gouvernement du Québec.

« La Ville est dans une situation complexe. D'une part, elle fait face à des demandes pressantes de la part des citoyens. D'autre part, elle se retrouve contrainte d'engager des sommes dans des champs de compétence qui ne sont pas les siens. Enfin, la fiscalité montréalaise est déjà très lourde pour les entreprises et les particuliers. Ainsi, une augmentation nette de taxes serait une erreur majeure pour notre dynamique économique et notre compétitivité, surtout dans un contexte d'inflation. Le Sommet de jeudi doit servir à explorer toutes les idées pour accroître la marge de manoeuvre de la Ville sans tomber dans des solutions simplistes et dommageables pour la métropole. Dans ce contexte, la Chambre lance quatre messages forts », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La première piste à évaluer est celle du contrôle des dépenses et de l'optimisation des ressources. La Ville doit analyser la totalité de ses dépenses et les resserrer autour de ses champs de compétence. En parallèle, il faut accélérer la numérisation des services, notamment pour faire des économies sur la masse salariale. À ce titre, les fonctionnaires municipaux sont parmi les salariés les mieux rémunérés au Québec. Pour être crédible dans les négociations pour un nouveau Pacte fiscal, la Ville doit d'abord faire la preuve qu'elle est en contrôle de ses dépenses, y compris la rémunération de sa main-d'oeuvre », a poursuivi Michel Leblanc.

« La Ville doit diversifier ses sources de revenus sans augmenter les taxes. La fiscalité immobilière pourrait notamment être largement optimisée, par exemple avec des incitatifs à la densification des aires TOD. De même, un meilleur accompagnement des promoteurs afin d'accélérer le développement de secteurs stratégiques permettrait à la Ville d'élargir son assiette fiscale et de retrouver une marge de manoeuvre budgétaire. Ce sont des mesures de bon sens, qui s'attaquent directement à la pénurie de logements tout en accroissant les revenus de la Ville », a expliqué Michel Leblanc.

« Le centre-ville représente 35 % des recettes foncières non résidentielles de la Ville. La hausse prévue des taux de disponibilité pourrait entraîner une baisse de valeur des immeubles et une baisse de revenus majeure pour la Ville. C'est une situation qui doit absolument être évitée. Il faut continuer d'accroître l'attractivité des espaces de bureaux du centre-ville pour y faire venir entreprises et investissements. La Ville doit aussi suivre l'exemple d'autres métropoles canadiennes, comme Calgary, qui favorisent la requalification des immeubles de bureaux grâce à une fiscalité incitative. L'avenir budgétaire de Montréal dépend de la vitalité de son centre-ville, ça prend des solutions maintenant », a précisé Michel Leblanc.

« Les villes sont en première ligne de la lutte contre les changements climatiques. Pour assurer la résilience et l'adaptation de nos infrastructures, des investissements colossaux devront être faits. Nous appuyons pleinement les demandes de la Ville pour obtenir un financement additionnel dédié afin d'accélérer ces travaux essentiels. Cela n'empêche pas que la Ville, en parallèle, utilise ses propres leviers, avec des mesures d'écofiscalité basées sur le principe du pollueur-payeur. Déployées à coût nul à l'échelle de la métropole, ces mesures permettraient de diversifier les recettes fiscales de la Ville et d'inciter à des comportements plus vertueux pour l'environnement », a conclu Michel Leblanc.

