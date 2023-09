Le gouvernement du Canada renforce une fois de plus le rôle du Québec dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques





En collaboration avec Solutions énergétiques Volta Canada, ce nouveau partenariat vise à consolider la chaîne d'approvisionnement des batteries et à veiller à l'établissement d'un écosystème complet des véhicules électriques au Canada

GRANBY, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - L'avenir du secteur canadien des transports est électrique. Nos priorités sont d'établir au pays un écosystème complet des batteries, d'appuyer le développement des technologies propres, et de collaborer avec des entreprises et des industries de calibre mondial qui nous aideront à atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, ont annoncé que leurs gouvernements respectifs travaillaient en étroite collaboration avec Solutions énergétiques Volta Canada inc. à l'établissement d'une installation de fabrication de feuilles de cuivre à Granby. Les feuilles de cuivre sont une composante centrale et de grande valeur des batteries de véhicules électriques. Cette nouvelle installation viendra donc consolider la réputation du Canada comme lieu de prédilection pour l'avenir de la production des véhicules électriques.

L'installation se consacrera à la production de feuilles de cuivre de pointe pour batterie et le projet devrait permettre de créer et de maintenir 260 emplois hautement qualifiés.

« Nous faisons clairement savoir que le Canada est un partenaire de choix pour l'avenir du secteur de l'automobile. C'est pourquoi je suis ravi que Solutions énergétiques Volta Canada reconnaisse que nous sommes un choix judicieux lorsqu'il s'agit de la production de véhicules électriques. Grâce à ce projet, non seulement nous renforçons le rôle du Québec dans la chaîne de valeur canadienne des véhicules électriques et veillons à ce que plusieurs étapes de la chaîne de valeur des véhicules électriques se réalisent au Canada, nous créons également des centaines d'emplois bien rémunérés pour les gens de Granby. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La réduction des émissions dans le secteur de l'automobile constitue un élément clé de nos efforts visant à atteindre la carboneutralité au Canada d'ici 2050. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir la ville de Granby jouer un rôle de premier plan dans ce nouvel écosystème de l'automobile et se retrouver au coeur d'investissements dans la fabrication de batteries. Le projet de Volta ne fera pas qu'assainir l'environnement, il permettra aussi d'offrir des occasions d'emploi et de stimuler l'économie, au profit de la population de Granby. Il s'agit d'une situation avantageuse à tous les points de vue qui donnera au Canada un avenir plus vert. »

- La ministre du Patrimoine canadien et députée de Brome-Missisquoi, l'honorable Pascale St-Onge

« Nous nous sommes engagés à protéger l'environnement, et soutenir l'innovation technologique est l'un des moyens que nous prenons pour veiller à ce que les Canadiens, les communautés et les entreprises puissent s'épanouir dans un monde carboneutre. Cet investissement permettra de renforcer notre écosystème des batteries et d'améliorer l'accès aux véhicules à zéro émission. Grâce à ces derniers, nous pouvons réduire la pollution, créer de l'emploi et rendre la vie plus abordable pour les familles partout au Canada. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault

« Je suis très fier que Granby soit la première ville au Canada avec une usine de feuilles de cuivre destinées aux batteries de véhicules électriques, grâce à la venue de Volta. C'est un morceau important de la filière batterie qu'on construit en ce moment au Québec, qui va permettre d'attirer plus d'investissements dans les prochaines années. On continue d'affirmer notre position comme leader de l'économie verte en Amérique du Nord, et on a plusieurs autres projets comme celui-là qui s'en viennent. »

- François Legault, premier ministre du Québec

« Avec cette usine qui s'installe au Québec, c'est un autre maillon essentiel qui s'ajoute à la chaîne de calibre mondiale de la batterie, que notre gouvernement a conçue et initiée il y a à peine quatre ans. L'arrivée de Volta confirme que le Québec attire les leaders mondiaux de la batterie et de l'électrification des transports. Considérant nos ressources énergétiques, on est en voie de produire la batterie la plus verte au monde. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La feuille de cuivre joue un rôle essentiel puisqu'elle agit à titre de collecteur de courant dans la fabrication des batteries lithium-ion, qui sont couramment utilisées dans les véhicules électriques. Grâce à son emplacement géographique stratégique qui lui donne un accès privilégié au marché nord-américain et à son solide engagement politique à faire de la fabrication de batteries électriques un secteur clé de son économie, le Québec est l'emplacement idéal pour implanter la première usine nord-américaine de Volta. L'appui des gouvernements canadien et québécois ainsi que de la Ville de Granby a été essentiel au succès de ce lancement. Notre équipe est déterminée à accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement locale de batteries pour véhicules électriques dans les années à venir. »

- Dejae Chin, président de Volta Energy Solutions (Volta), filiale de Solus?Advanced?Materials

Solutions énergétiques Volta Canada inc. est une filiale de Solus Advanced Materials, un chef de file de la fabrication de feuilles de cuivre de pointe et la première entreprise à avoir conçu des feuilles de cuivre pour batterie.

Les feuilles de cuivre sont l'une de composantes nécessaires à la fabrication des batteries aux ions de lithium qui alimentent les véhicules électriques. Elles sont utilisées comme collecteur de courant de l'anode dans les batteries.

Le projet annoncé aujourd'hui constitue un jalon important de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie en agissant comme un catalyseur pour la chaîne de valeur de la filière.

Déployée entre Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan , la Vallée de la transition énergétique est la troisième zone d'innovation reconnue au Québec. Elle permet d'accélérer le développement de la filière batterie et l'électrification des transports, de décarboner le secteur industrialo-portuaire et d'optimiser la production et l'utilisation de l'hydrogène vert dans la chaîne industrielle.

