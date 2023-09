CHiQ présente ses innovations centrées sur l'utilisateur à l'IFA 2023





Mettre l'accent sur les progrès technologiques et l'expansion internationale pour répondre aux divers besoins

BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- CHiQ a tenu un événement de lancement de nouveaux produits à l'IFA à Berlin le 1er septembre 2023, avec des téléviseurs, des moniteurs, des réfrigérateurs et des machines à laver. Cette entrée remarquée met en lumière le nouvel élan de la marque.

Nouvelle gamme OLED avec des mises à jour logicielles et matérielles

Lors de l'événement, CHiQ a présenté sa gamme complète de produits OLED pour le marché étranger, notamment des téléviseurs OLED de 77 et 65 pouces dotés d'un corps ultramince avec un écran extra large et plusieurs designs de base. Grâce à un contrôle précis de la lumière au niveau des pixels, un écran couleur d'origine de 1,07 milliard de pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un son amélioré, ils permettent aux utilisateurs de profiter d'une expérience audiovisuelle digne d'un cinéma à la maison.

En outre, à partir d'octobre 2023, plusieurs téléviseurs CHiQ équipés du dernier système d'exploitation Roku seront disponibles en Europe. Grâce à ce système d'exploitation, les utilisateurs peuvent regarder la télévision en direct et des chaînes comme ARD, ZDF, ainsi que des plateformes de streaming telles que Netflix, Disney + et Apple TV +.

La marque a également sorti un moniteur OLED exceptionnel de 44 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz et une vitesse de réponse réduite de 0,03 ms, améliorant chaque moment intense des sports électroniques.

Affiner la série Space Pro pour une meilleure pénétration du marché mondial

La série mise à jour de réfrigérateurs et de machines à laver Space Pro de CHiQ a également été présentée, qui conserve les avantages de conception de « petite taille et grande capacité » grâce à sa technologie ultramince de pointe. CHiQ a amélioré sa gamme de réfrigérateurs avec une technologie de conservation des aliments améliorée, dont le système Care+ Space et la congélation à température constante pour répondre aux divers besoins des utilisateurs.

La machine à laver 10 kg dispose d'un tambour spacieux de 530 mm qui empêche les vêtements de se chiffonner. La technologie de séchage autonettoyante de Changhong élimine la pollution secondaire due à l'obstruction des canaux de séchage. En outre, les produits ont atteint une efficacité énergétique de classe A, qui répondent aux normes énergétiques plus élevées attendues par les utilisateurs du monde entier.

CHiQ se taille rapidement une place sur le marché européen, en établissant une présence sur les principales plateformes de commerce électronique dans de nombreux pays. « Nos produits ont été bien reçus par les consommateurs et figurent régulièrement parmi la liste des meilleurs vendeurs d'Amazon », a déclaré Jared Yang, PDG de Changhong Europe Electric S.r.o.

« Smart with Style » est la nouvelle proposition de marque de CHiQ. Elle vise à associer des technologies intelligentes avec des designs élégants pour un environnement domestique intégré. James Wu, vice-président du commerce international de Changhong, a déclaré : « Nous continuerons à nous concentrer sur l'innovation technologique, à mettre en avant la qualité supérieure de nos produits et à étendre davantage le territoire de la marque. »

