Philippe Ghanem, fondateur et PDG de SquaredFinancial Group, fait appel à des talents mondiaux pour façonner l'avenir du trading en ligne





- Expansion dans le monde entier, besoin de talents plus dynamiques

LUXEMBOURG, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le fondateur et PDG de SquaredFinancial Group, Philippe Ghanem, qui compte 20 ans d'expérience dans le secteur financier, a lancé un appel à des talents pour qu'ils rejoignent sa société, soulignant ainsi leur rôle essentiel dans la réussite de toute entreprise.

Alors que le Groupe entame une phase passionnante d'expansion aux quatre coins du monde, l'appel aux talents prend toute son importance. Philippe Ghanem est fermement convaincu que les ressources humaines sont la pierre angulaire de toute entreprise prospère, qu'elles catalysent la croissance et qu'elles sont le moteur de l'innovation. L'équipe actuelle, composée d'experts et de professionnels de l'industrie, a jeté les bases d'une voie révolutionnaire, et maintenant l'entreprise cherche à renforcer cette base remarquable en y ajoutant d'autres esprits plus avant-gardistes.

Le parcours exceptionnel de SquaredFinancial Group dans le domaine des technologies financières depuis 2005 a été marqué par l'innovation et un engagement ferme à fournir un service de qualité aux investisseurs du monde entier. Grâce à une vision déterminée, l'entreprise, sa direction et son équipe sont restées à la pointe de la technologie.

En répondant à cet appel, les candidats se voient offrir une opportunité inégalée de travailler aux côtés de professionnels. L'approche visionnaire de Philippe Ghanem, combinée à l'expertise technologique et financière de l'entreprise, ouvre la voie à un avenir qui redéfinit le trading en ligne.

Philippe Ghanem, fondateur de Squared Financial, est fier de déclarer : « Notre histoire de succès est soutenue par notre dévouement et notre engagement à saisir des opportunités et à relever des défis sans limites. Aujourd'hui, nous sommes en pleine expansion et mon appel est clair : rejoignez la famille SquaredFinancial pour élargir encore le champ de nos activités et étendre notre expertise à des investisseurs d'horizons différents. »

Les talents potentiels sont encouragés à saisir cette occasion en or et à donner une nouvelle dimension à leur carrière en rejoignant l'équipe de SquaredFinancial. Ils sont invités à visiter le site Web de l'entreprise à l'adresse https://lp.sqfin.com/careers/en.

À propos de Squared Financial

SquaredFinancial Group est une société FinTech bien établie et bien capitalisée fondée en 2005. Son objectif est de devenir un guichet unique qui répond aux besoins financiers des investisseurs. Forte d'une vingtaine d'années d'expérience dans les domaines de la technologie financière et du trading, elle propose des solutions globales à des traders de générations et d'horizons différents, à la recherche d'une passerelle d'investissement intuitive et sophistiquée.

En tant qu'entreprise réglementée, elle met à la disposition des investisseurs une plateforme en ligne soutenue par une technologie de pointe qui offre la possibilité de négocier tous les types de marchés.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2201126/Squared_Financial.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpg

5 septembre 2023 à 13:25

