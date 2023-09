Les équipages d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne réduisent leurs activités de 2023 sur les Grands Lacs





SARNIA, ON, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Les stations d'embarcations de sauvetage côtier (ESC) de la Garde côtière canadienne situées en Ontario réduisent leur service saisonnier de recherche et de sauvetage maritime.

Les stations de Britt, de l'île Hill, de Port Lambton et de Long Point fermeront le 6 septembre 2023.

Les stations suivantes resteront ouvertes jusqu'à plus tard dans l'année, mais seulement les fins de semaine, soit de 14 h le vendredi à 18 h le dimanche :

La station de l'île Brébeuf restera ouverte jusqu'au 1er octobre 2023

La station de la rivière Thames restera ouverte jusqu'au 9 octobre 2023 (lundi de l'Action de grâces)

Le programme des ESC emploie des étudiants de niveau postsecondaire pour fournir un service supplémentaire de recherche et de sauvetage maritime. Les autres stations de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne dans la région des Grands Lacs et la baie Georgienne ont du personnel de la Garde côtière canadienne et demeurent en service jusqu'en novembre/décembre.

Toute urgence maritime peut être signalée au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton 24 heures sur 24, tous les jours, au 1-800-267-7270, ou à un Centre des services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne par radio VHF (canal 16). Pour de plus amples renseignements sur les services de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne, veuillez consulter le site suivant : https://www.ccg-gcc.gc.ca/search-rescue-recherche-sauvetage/index-fra.html.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le programme des Embarcations de sauvetage côtier, veuillez consulter le site suivant : https://www.ccg-gcc.gc.ca/search-rescue-recherche-sauvetage/irb-esc/index-fra.html.

Liens associés

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube

SOURCE Garde côtière canadienne

5 septembre 2023 à 13:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :