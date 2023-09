Le gouvernement du Canada investit près de 1,2 million de dollars pour brancher plus de 1 600 foyers du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, à Internet haute vitesse





Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, doivent avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. C'est dans cette optique que le gouvernement du Canada agit pour fournir un tel accès à des communautés moins bien desservies.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de près de 1,2 million de dollars à Rogers pour que l'entreprise offre Internet haute vitesse à plus de 1 600 foyers de 16 communautés rurales et éloignées de l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, y compris à plus de 440 foyers autochtones. La ministre était accompagnée pour l'occasion du secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mike Kelloway, et du secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Jaime Battiste.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés vigoureuses, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

Citations

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Voilà pourquoi notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. L'annonce d'aujourd'hui marque un pas important dans la réalisation de notre engagement à offrir un accès à Internet dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse. Grâce à cet investissement, Rogers pourra offrir des services Internet haute vitesse fiables à plus de 1 600 foyers moins bien desservis de 16 communautés de l'île du Cap-Breton. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« L'accès à Internet haute vitesse est essentiel au succès de tous ceux qui vivent et travaillent en Nouvelle-Écosse. Cet investissement favorisera la création d'emplois et améliorera l'accès aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne, tout en permettant aux gens de garder contact avec les membres de leur famille, leurs amis et leurs proches. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mike Kelloway

« Un accès fiable à Internet est de mise, peu importe où l'on vit. C'est pourquoi le gouvernement s'associe à Rogers dans le but de brancher à Internet haute vitesse 16 communautés de notre province. Cet investissement visant à améliorer la connectivité en Nouvelle-Écosse permettra d'accroître les possibilités d'emplois ainsi que l'accès aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Jaime Battiste

« Un accès fiable à Internet haute vitesse est essentiel pour que les résidents des secteurs ruraux de la Nouvelle-Écosse profitent des services de soins de santé, et pour que les entreprises se développent et prospèrent. Nous sommes fiers de travailler avec le gouvernement du Canada pour brancher plus de 1 600 foyers aux services Internet haute vitesse par fibre optique. »

- Le chef de la Technologie et de l'Information, Rogers Communications Inc., Ron McKenzie

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi près de 51 millions de dollars dans des projets de connectivité en Nouvelle-Écosse.

