TCL Photovoltaic Technology dévoile une solution innovante d'énergie intelligente résidentielle à guichet unique lors de l'IFA 2023





BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- TCL Photovoltaic Technology, un fournisseur pionnier de solutions d'énergie verte, a marqué sa présence au salon international de l'électronique de divertissement et de consommation (IFA) 2023 de Berlin. Du 1er au 5 septembre, l'entreprise a présenté sa solution complète d'énergie intelligente résidentielle à guichet unique et son système de stockage d'énergie résidentiel, faisant ainsi une entrée décisive sur le marché européen.

L'augmentation rapide de la demande de produits de stockage d'énergie résidentiels, motivée par des facteurs tels que la hausse des prix de l'électricité, la sécurité énergétique et le soutien des pouvoirs publics, a façonné le paysage mondial. Pour répondre aux besoins des ménages, TCL Photovoltaic Technology a mis en place un écosystème énergétique intelligent complet en intégrant organiquement les modules photovoltaïques, le stockage de l'énergie et la technologie des pompes à chaleur. Cela favorise la transition vers une consommation d'énergie domestique efficace, intelligente, sûre, fiable, à faible émission de carbone et respectueuse de l'environnement.

En tant qu'élément central de cette solution innovante, le système de stockage d'énergie TCL peut fournir une alimentation électrique continue en cas d'urgence, ce qui permet de réduire les coûts d'électricité et d'optimiser les tarifs de l'électricité en période de pointe afin d'obtenir des avantages financiers. Le système utilise des batteries LiFePO4 à haute sécurité et à longue durée de vie et se targue d'une conception compacte et modulaire, qui ne nécessite que 0,15 mètre carré d'espace et peut être installée rapidement, en 30 minutes seulement.

L'impressionnante vitrine de l'IFA présente non seulement le système de stockage d'énergie résidentiel, mais aussi les modules solaires et les pompes à chaleur TCL. Selon William Li, directeur général des activités à l'étranger de TCL Photovoltaic Technology, la solution d'énergie intelligente à guichet unique est exceptionnellement adaptable pour répondre aux besoins uniques des clients. Qu'il s'agisse d'installer une nouvelle installation solaire ou de moderniser un système photovoltaïque existant, cette solution s'intègre facilement.

L'ajout de la pompe à chaleur, qui assure le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude, renforce la polyvalence de cette solution, ce qui la rend idéale pour atteindre l'indépendance énergétique et l'autosuffisance dans chaque foyer. En outre, en mettant actuellement l'accent sur le marché européen, l'entreprise est prête à étendre sa présence à l'échelle mondiale, une vision défendue par William.

L'expansion de TCL Photovoltaic Technology sur le marché mondial témoigne de la confiance de la marque envers la scène internationale et de son engagement en faveur d'un développement de qualité. L'entreprise se consacre à la création d'une plateforme technologique de premier plan, avec des scénarios d'application étendus et un service après-vente professionnel, ce qui renforce la force de la marque dans le secteur mondial de l'énergie verte.

5 septembre 2023 à 12:39

