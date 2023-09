Fin de la grève des chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires chez Autobus Campeau en Outaouais





En grève depuis le 3 mai dernier, les chauffeuses et chauffeurs représentés par la Section locale 106 du Syndicat des Teamsters ont entériné la dernière offre patronale.

LAVAL, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une assemblée syndicale à Gatineau, en Outaouais, 100 chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires représentés par le Syndicat des Teamsters ont entériné à 93% une convention collective de 6 ans avec leur employeur, Autobus Campeau. La compagnie de transport scolaire est responsable du transport des élèves dans la ville de Gatineau et des environs.

En grève depuis le 3 mai dernier, ces chauffeurs ont obtenu une hausse substantielle de leur salaire, qui passera à plus de 26$ de l'heure dès l'automne. Ce montant sera garanti pour les années à venir en raison d'une clause d'indexation.

François Laporte, président de Teamsters Canada, voit en ce règlement une énième preuve que les syndicats représentent encore et toujours la meilleure option pour les travailleurs : « Le combat que ces chauffeuses et chauffeurs viennent d'emporter aurait été difficile, voire impossible à mener seul. C'est grâce au pouvoir de la solidarité, de la coopération et de la camaraderie qu'ils ont eu le respect qu'ils méritent de la part de leur employeur ».

Cette entente marque la fin d'une vague de grèves de chauffeuses et chauffeurs d'autobus Teamsters au sud du Québec qui a eu lieu ces derniers mois.

Denis Ouellette, l'agent syndical responsable des négociations dans la région de l'Outaouais, est soulagé que des centaines de chauffeurs aient récemment obtenu gain de cause, mais lance tout de même un avertissement, puisque de nombreuses luttes se pointent à l'horizon : « Aujourd'hui, on marque la fin d'un chapitre, d'un long combat qui a vu des centaines de nos membres avoir gain de cause. Cela dit, de nombreux contrats seront à renégocier ailleurs au Québec dans les prochains mois, et notre message est clair : nous ferons tout en notre pouvoir pour nous assurer que tous les chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires Teamsters au Québec gagnent un salaire et des conditions de travail qui reflètent l'importance de leurs responsabilités ».

Avec plus de 125?000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. L'organisation représente les travailleuses et travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

SOURCE Teamsters Canada

5 septembre 2023 à 12:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :