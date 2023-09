Xinhua Silk Road : La sixième édition de la Régate internationale ouverte de Shenyang a commencé vendredi





BEIJING, 5 septembre 2023 /CNW/ - La sixième édition de la Régate internationale ouverte de Shenyang a débuté vendredi à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, au nord-est de la Chine.

L'événement a attiré plus de 30 équipes d'aviron, dont plus de 400 entraîneurs et athlètes d'aviron nationaux et internationaux, qui se sont affrontées sur la rivière Hunhe, l'un des plus beaux parcours urbains d'aviron en eau calme de Chine.

De nombreuses universités réputées de la Chine, dont l'Université de Tsinghua, l'Université de Pékin, l'Université de Shanghai Tongji et l'Université de Xi'an Jiaotong ont déployé leurs meilleurs alignements pour participer à cette compétition d'aviron.

Les participants étaient divisés en six catégories : le groupe élite, le groupe maître, le groupe universitaire, le groupe jeunesse, le groupe ouvert de longue distance autour de l'île et le groupe universitaire de longue distance autour de l'île.

Cet événement a mis en lumière le « style international » de Shenyang, a montré au monde des paysages naturels uniques et des caractéristiques humanistes de la rivière Hunhe, et a fortement fait la promotion de l'image de marque de la ville de Shenyang en tant que « capitale de l'aviron ».

