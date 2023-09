Leader mondial en cybersécurité, NTT offre des abonnements aux solutions SaaS de sa plateforme XDR brevetée





Avec le lancement de Samurai XDR SaaS, les entreprises de toutes tailles ont maintenant accès à la détection des menaces et à la réponse aux menaces à l'échelle de l'entreprise

TOKYO, le 5 septembre 2023 /CNW/ -- NTT Security Holdings a annoncé aujourd'hui le lancement de Samurai XDR SaaS, qui rendra son système avancé de détection des menaces et d'intervention accessible aux organisations de toutes tailles pour seulement 40 $ par point terminal par année.

La solution hébergée en nuage n'exige aucun déploiement d'infrastructure, ce qui offre aux PME un moyen abordable de tirer parti des renseignements sur les menaces en temps réel recueillis par NTT dans son réseau mondial. La solution Samurai XDR s'intègre parfaitement aux grandes marques de sécurité telles que CrowdStrike, Microsoft, Fortinet, Cisco et Palo Alto Networks.

La plateforme libre-service permet aux entreprises d'identifier les menaces et d'y répondre de façon proactive au moyen de l'IA et de l'analyse comportementale. La solution Samurai XDR offre aux utilisateurs une visibilité et le contrôle sur le réseau, au point terminal, dans le nuage, le courrier électronique et plus encore grâce à une interface intuitive. Aucun engagement à long terme n'est exigé pour la solution Samurai XDR SaaS, qui combine la puissance de la technologie de qualité entreprise de NTT avec la flexibilité et l'abordabilité dont les PME ont besoin pour se protéger contre les cybermenaces modernes.

« La solution Samurai XDR SaaS représente le passage au niveau supérieur en matière de cybersécurité », a déclaré Shinichi Yokohama, président-directeur général de NTT Security Holdings. « Cette solution infonuagique permet aux entreprises de toutes tailles d'acquérir des capacités de sécurité de qualité professionnelle, ce qui leur permet de lutter efficacement contre les cybermenaces les plus évoluées. »

La solution Samurai XDR SaaS bénéficie du réseau mondial de renseignement sur les menaces de NTT, l'un des plus importants réseaux Internet T1 au monde. Cela permet offre la capacité unique de voir en temps réel les menaces émergentes, ce qui permet aux entreprises de réagir de façon proactive aux activités malveillantes. La solution Samurai XDR utilise l'intelligence artificielle et l'analyse comportementale pour renforcer les capacités de détection et de réponse dans l'ensemble du réseau.

« Avec le lancement de Samurai XDR SaaS, ajoute M. Yokohama, NTT démocratise la cybersécurité. Le paysage moderne des menaces exige que les entreprises s'adaptent, et nous leur permettons de le faire de façon efficace et abordable, peu importe leur taille. »

NTT invite les entreprises à faire l'expérience de l'avenir de la cybersécurité grâce à un essai gratuit de la solution Samurai XDR SaaS.

