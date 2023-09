Verimatrix et TELUS annoncent à IBC 2023 le déploiement de protections anti-piratage novatrices pour la nouvelle plateforme Optik TV





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, présentera, à l'occasion du salon IBC 2023, comment sa solution Verimatrix Streamkeeper a été intégrée à la nouvelle génération de la plateforme Optik TV de TELUS afin de créer un système avancé de diffusion de contenu vidéo à grande échelle capable de prévenir de manière unique le piratage vidéo et de sécuriser les contenus premium.

TELUS, l'un des leaders mondiaux des technologies de communication, souhaitait pouvoir diffuser en toute sécurité des contenus vidéo premium à des millions de clients canadiens, quelle que soit la plateforme utilisée. Pour répondre à ce besoin, TELUS a déployé la solution Verimatrix Streamkeeper, laquelle comprend un système Multi-DRM, des protections anti-piratage avancées et des outils d'analyse regroupés au sein d'une solution unique et évolutive. Cela a permis de garantir une sécurité renforcée pour la vidéo à la demande (VOD) et les contenus diffusés en direct, et ce tout en optimisant les opérations de fonctionnement. La solution Verimatrix Streamkeeper supporte toute une gamme de systèmes de gestion des droits numériques (DRM) et d'intégrations afin de fonctionner sur l'ensemble du réseau de diffusion de TELUS, y compris les décodeurs, les applications mobiles et la diffusion en continu sur Internet. L'architecture, hébergée sur le cloud, apporte efficacité, flexibilité ainsi que des fonctionnalités de basculement. Ensemble, Verimatrix et TELUS ont créé une solution innovante avec un modèle axé sur l'utilisation afin de permettre à TELUS de distribuer en toute confiance des expériences vidéo de qualité supérieure dès aujourd'hui et à long terme au sein de son infrastructure hybride cloud et sur site.

Geartech Technologies a été un précieux partenaire pour les solutions anti-piratage et de protection du contenu de TELUS. En tant que distributeur et fournisseur de solutions de diffusion innovantes, Geartech s'est appuyé sur son expertise et a recommandé Verimatrix comme fournisseur idéal pour permettre à TELUS d'assurer la protection de ses actifs numériques.

Une intégration et une migration fluides répondaient aux exigences de Tom Linder, Director of Content & Consumer DevOps de TELUS :

"C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous commercialisons aujourd'hui notre nouvelle solution de diffusion de contenu. Notre équipe a travaillé sans relâche pour créer une plate-forme digitale nouvelle génération, et nous avions besoin d'un partenaire capable non seulement de partager notre vision, mais aussi d'écouter, d'adapter, de personnaliser et de suggérer la meilleure approche possible. En intégrant la solution de sécurité à plusieurs niveaux Verimatrix Streamkeeper, nous disposons d'un système incroyablement puissant, qui servira nos clients pendant de nombreuses années".

"Il a été passionnant de travailler avec TELUS sur le déploiement de leur plateforme nouvelle génération de télédiffusion et de diffusion en continu", a déclaré Sofia Regojo, Chief Revenue Officer de Verimatrix. "Travailler en partenariat avec des innovateurs comme TELUS implique le recours à l'expertise de chacun pour repousser les limites et atteindre de nouveaux sommets ensemble. Cela se traduit par des échanges constructifs et ouverts permettant d'inspirer de nouvelles idées et de trouver la meilleure voie possible pour avancer. Et bien plus encore, ce partenariat permet de maintenir une vision commune afin de créer des solutions qui font vraiment la différence".

"Le piratage continue d'évoluer de façon imprévisible et ingénieuse", a déclaré Maria Malinkowitsch, Senior Product Manager for Streamkeeper chez Verimatrix. "La protection du contenu est devenue insuffisante. Les solutions modernes d'aujourd'hui doivent également sécuriser les zones vulnérables, de façon globale, et inclure des contre-mesures de cybersécurité en temps réel sans pour autant affecter la qualité de l'expérience utilisateur."

Les deux entreprises participeront ensemble à une table ronde qui se tiendra le 17 septembre à Amsterdam dans le cadre de l'IBC 2023 et sera animée par Andy Waltenspiel, un professionnel reconnu de l'industrie broadcast. De plus, une vidéo consacrée au récit de cette innovation sera présentée sur le stand Verimatrix IBC #1.D81.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

