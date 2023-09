Xylem annonce la succession de son CEO en conformité avec sa stratégie de croissance et les prochaines étapes de sa création de valeur





Xylem Inc. (NYSE : XYL), un chef de file mondial des technologies de l'eau qui s'engage à relever les défis les plus urgents liés à l'eau dans le monde entier, annonce aujourd'hui qu'après une décennie à la tête de l'entreprise, le président et CEO de Xylem, Patrick Decker, a fait connaître son intention de prendre sa retraite à la fin de 2023. Conformément au processus de planification de la succession à long terme de la société, Matthew Pine, chef de l'exploitation de Xylem, succédera à Decker à compter du 1er janvier 2024. Decker se retirera alors du conseil d'administration de Xylem et Pine l'intégrera à titre d'administrateur. Decker et Pine travailleront en étroite collaboration pour assurer une transition en douceur.

Xylem a également nommé William Grogan, ancien directeur financier d'IDEX Corporation, au poste de vice-président principal et directeur financier, à compter du 1er octobre 2023. Grogan succède à Sandra Rowland, qui part à la recherche de nouvelles opportunités. Decker et Rowland resteront employés jusqu'en mars 2024 en qualité de conseillers et pour encadrer les périodes de transition.

Robert Friel, président du conseil d'administration de Xylem : « Patrick ayant pris la décision de partir à la retraite, nous avons le privilège d'effectuer ces nominations au sein de la direction, alors que la force, la performance et la dynamique de Xylem continuent d'augmenter. Le conseil d'administration convient à l'unanimité que Matthew est le bon leader pour écrire le prochain chapitre de la création de valeur chez Xylem. Matthew apporte un état d'esprit stratégique mondial et une capacité opérationnelle approfondie, et nous nous réjouissons à la perspective de voir son leadership à l'oeuvre pour promouvoir l'impact de la société dans le monde entier. »

Et Friel d'ajouter : « Le conseil d'administration est profondément reconnaissant pour le leadership de Patrick pendant près de dix ans, une période au cours de laquelle Xylem est devenu un chef de file mondial avec une échelle accrue et une présence internationale, le portefeuille de solutions le plus abouti du secteur et un bilan exceptionnel en termes de création de valeur ? offrant ainsi un rendement total de plus de 300 % aux actionnaires. Sous le leadership visionnaire et dévoué de Patrick, lui et l'équipe ont renforcé les avantages concurrentiels de Xylem et mis la société sur la voie d'une croissance continue. L'avenir de Xylem est très prometteur et nous remercions Patrick pour ses années de service. »

Patrick Decker : « Ce fut un immense honneur d'occuper la fonction de CEO pendant près d'une décennie. Je suis très fier de la contribution de l'équipe de Xylem, qui a aidé les clients et les communautés à sécuriser l'eau et la rendre plus durable. Ayant travaillé en étroite collaboration avec Matthew au cours des dernières années, je suis convaincu qu'il poursuivra la trajectoire de croissance de Xylem et intensifiera nos efforts de création de valeur économique et sociale. Je tiens à remercier Rob et l'ensemble de notre conseil d'administration pour leurs encouragements et leur esprit coopératif tout au long de mon mandat. Je suis enthousiasmé par le prochain chapitre de Xylem et j'ai hâte de travailler avec Matthew au cours des prochains mois pour assurer une transition fluide. »

Matthew Pine, COO : « Xylem est une entreprise hors pair s'appuyant sur une équipe exceptionnellement talentueuse et avec des objectifs clairs. Je suis enthousiaste à l'idée d'avoir l'opportunité de consolider les fondements, la dynamique et la trajectoire à long terme créés sous la direction de Patrick. Alors que nous intégrons deux grandes entreprises ? Xylem et Evoqua ? toute l'équipe s'engage à aider les clients à relever les défis mondiaux de l'eau en appliquant la puissance de la technologie et de l'innovation, en stimulant la transformation numérique de l'eau et en fournissant des solutions à grande échelle. Avec nos partenaires, nous avons une opportunité inégalée d'avoir encore plus d'impact, parallèlement à une croissance rentable et à la création de valeur pour toutes nos parties prenantes. »

Commentant la succession du CFO, Decker déclare : « Bill sera un partenaire exceptionnel pour guider l'avenir de Xylem, et Matthew et moi sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe. Leader stratégique mondial de la finance, Bill apporte une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la création de valeur. Son expérience approfondie en matière de croissance organique et inorganique rentable, son focus sur la productivité et son approche disciplinée du déploiement de capital serviront Xylem alors que nous poursuivons notre chemin vers une croissance organique soutenue, un accroissement des marges et des rendements supérieurs au marché. »

Et Decker de conclure : « Au nom de toute notre entreprise, je tiens à remercier chaleureusement Sandy pour ses nombreuses contributions en tant que CFO au cours des trois dernières années. Son leadership énergique et son engagement en faveur de l'excellence nous ont permis d'acquérir une solide santé financière et nous ont guidés avec confiance vers la prochaine phase de croissance de Xylem. »

La société réaffirme ses perspectives pour le troisième trimestre et l'exercice 2023 publiées le 2 août 2023.

À propos de nos dirigeants

Matthew Pine a rejoint Xylem en 2020. Au cours de son mandat, il a dirigé les segments Applied Water Systems et Measurement & Control Solutions de Xylem et l'équipe commerciale pour les Amériques. En tant que directeur de l'exploitation, il dirige actuellement les régions et les segments commerciaux de Xylem, ainsi que l'innovation, la technologie, la gestion des produits, l'informatique, la chaîne d'approvisionnement intégrée et les fonctions numériques de la société. Avant d'intégrer Xylem, M. Pine a acquis plus de 25 ans d'expérience dans l'administration générale, les ventes, le marketing, le numérique et la gestion de produits, notamment en tant que président de Carrier Residential for United Technologies Corporation ; responsable du marketing et de la gestion des produits pour l'unité commerciale Carrier Residential HVAC ; chef de la technologie des ventes de centrales électriques en Europe centrale pour Vestas Wind Systems ; directeur de la gestion de produits et du marketing pour Lennox International Inc. ; et des fonctions de direction des ventes et de marketing chez Trane Residential & Light Commercial Systems.

William Grogan est vice-président exécutif et directeur financier d'IDEX Corporation depuis 2017 (NYSE : IEX), un fabricant diversifié de produits hautement techniques et essentiels à la mission destinés à un large éventail de marchés. Au sein d'IDEX, M. Grogan était responsable d'une stratégie financière mondiale qui a permis de plus que doubler la capitalisation boursière de la société, à 17 milliards USD, durant son mandat de directeur financier. Auparavant, il a occupé des postes de direction financière chez Walgreens, Highway Technologies, Crane, et Sears. M. Grogan a obtenu un Bachelor's Degree en finance du Merrimack College et un MBA de la Kellogg Graduate School of Management à l'Université Northwestern. Il est membre du conseil d'administration et du comité d'audit de Crane NXT (NYSE : CXT).

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est un leader mondial des technologies de l'eau qui s'engage à résoudre les problèmes critiques de l'eau, des eaux usées et connexes à l'échelle mondiale grâce à la technologie, à l'innovation et à l'expertise. Nos plus de 22 000 employés d'horizons variés ont généré un chiffre d'affaires pro forma combiné de 7,3 milliards USD en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous dans cet effort sur www.xylem.com. Let's Solve Water.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. En règle générale, les termes « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « planifier », « envisager », « prédire », « prévoir », « probable », « croire », « cibler », « sera », « pourrait », « devrait », « potentiel », « peut » et d'autres expressions similaires, ou leur forme négative, peuvent identifier les énoncés prospectifs, mais ne sont pas nécessaires à cet effet. De par leur nature, les énoncés prospectifs abordent des incertitudes et englobent l'ensemble des déclarations qui ne sont pas historiques, tels que des déclarations sur notre stratégie, nos plans financiers, nos perspectives, nos objectifs, nos plans, nos intentions ou nos buts (y compris ceux liés à nos objectifs sociaux, environnementaux et autres en matière de durabilité) ; ou portent sur les résultats possibles ou futurs des opérations ou de la performance financière, y compris les états relatifs aux commandes, aux revenus, aux marges d'exploitation et à la croissance du bénéfice par action. Ces énoncés ne sont pas des garanties de performances futures. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos énoncés prospectifs soient raisonnables, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux prévus ou supposés dans nos énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont également sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes importants stipulés à la section « Item 1A. Risk Factors » dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, et dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission. Tous les énoncés prospectifs formulés dans les présentes sont basés sur les informations actuellement en notre possession à la date du présent communiqué de presse. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

