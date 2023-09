Nedgroup Investments élargit son équipe de distribution internationale avec deux nouvelles recrues pour appuyer la nouvelle plateforme de boutiques





Nedgroup Investments ("Nedgroup"), gestionnaire d'actifs international de plus de 20 milliards de dollars d'ASG, a le plaisir d'annoncer l'élargissement de son équipe de distribution internationale, à partir du mois de septembre, avec le recrutement de Rachel Ferguson en tant que responsable des solutions clients. Ce recrutement fait suite à la nomination au mois de décembre 2022 de Rachel Canning au poste de responsable du soutien à la distribution. Les nouvelles recrues exerceront leurs activités depuis Londres et relèveront du directeur commercial Apiramy Jeyarajah. Leurs efforts seront axés sur le développement de l'écosystème client pour la plateforme de boutiques internes récemment lancée par Nedgroup.

Les responsabilités des nouvelles recrues porteront sur le processus de distribution de bout en bout et le développement des relations avec les clients institutionnels et de gros, nouveaux et existants, au Royaume-Uni et en Europe continentale. Elles auront pour but de réaffirmer l'engagement de Nedgroup Investments en faveur d'une approche de la gestion d'actifs centrée sur le client.

Avant de rejoindre Nedgroup, Rachel Ferguson a occupé le poste de responsable du développement commercial chez Aegon Asset Management (anciennement Kames Capital) pendant sept ans. Ses responsabilités englobaient le développement des relations au sein du marché de gros britannique. Avant cela, Rachel a assumé divers rôles chez Aberdeen Standard Investments et SVM Asset Management. Elle bénéficie de 10 ans d'expérience dans l'industrie.

Avant de rejoindre Nedgroup, Rachel Canning a passé près de 14 ans chez Janus Henderson Investors, notamment dernièrement en tant que responsable des ventes et des services à la clientèle au Royaume-Uni. Avant cela, Rachel a occupé le poste de responsable des ventes chez New Star Asset Management. Elle bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans le secteur.

Apiramy Jeyarajah, directeur commercial chez Nedgroup Investments, commente : « Notre stratégie de croissance au Royaume-Uni et en Europe est ambitieuse et de nombreux projets fort intéressants sont en cours. Je suis ravi d'accueillir deux nouveaux membres dotés de solides compétences au sein de notre équipe de distribution grandissante. Nous continuerons à élargir l'équipe dans les mois à venir.

Durant toute la durée du lancement de notre plateforme de boutiques internes, nous avons mis l'accent sur la création de partenariats solides. Ces nouvelles recrues seront les précurseurs de notre approche centrée sur le client et superviseront nos partenariats les plus importants, c'est-à-dire ceux avec nos clients. »

Tom Caddick, directeur général de Nedgroup Investments (international), ajoute : « L'élargissement de notre équipe de distribution représente une nouvelle étape dans notre parcours chez Nedgroup permettant l'établissement d'un environnement propice à des gestionnaires de fonds hors du commun et à des boutiques championnes. La plateforme que nous élaborons permet aux responsables de poursuivre librement leurs stratégies d'investissement et d'offrir aux clients une expérience Nedgroup intégrée, pas seulement de nouveaux produits. C'est pour cette raison qu'il est si important de réunir une équipe de distribution solide. »

--FIN--

À propos de Nedgroup Investments

Nedgroup Investments est un gestionnaire d'actifs mondial avec plus de 20 milliards de dollars d'ASG. Son activité internationale est dirigée depuis Londres et son siège mondial au Cap. Chez Nedgroup Investments, nous exploitons le pouvoir des boutiques. Nous avons l'intime conviction que les fonds d'investissement les plus performants sont dirigés par des gestionnaires autonomes, focalisés et dont les intérêts concentrés sont en phase avec ceux des détenteurs d'unités de leur fonds.

Nous sommes déterminés à trouver des gestionnaires de fonds hors du commun et à leur fournir des outils propices à leurs performances. Nous entretenons des relations multi-décennales afin de permettre aux gestionnaires et aux équipes de prospérer sur le long terme et d'offrir à nos clients un plus grand choix, un accès facile et une meilleure prise en compte de leurs investissements.

We champion boutiques. We select the exceptional. We partner for decades.

www.nedgroupinvestments.com

Gamme de fonds

Nedgroup Investments possède deux gammes de fonds : Nedgroup Investments Funds Plc (lancé en novembre 2008) et Nedgroup Investments Multifunds plc (lancé en août 2011).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 septembre 2023 à 11:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :