Dans le cadre de son programme « With Saudi, Go Global », Huawei Cloud lance des services en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie saoudite, 5 septembre 2023 /CNW/ - Huawei Cloud a annoncé aujourd'hui le lancement de la région de Riyad au sommet Huawei Cloud 2023 qui se tient en Arabie saoudite. Cette région aidera à promouvoir la croissance économique axée sur le numérique au pays.

Grâce au lancement de la région de Riyad de Huawei Cloud, la région de l'Arabie saoudite sera au coeur des activités de Huawei Cloud au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique en offrant des services infonuagiques novateurs, fiables, sûrs et durables. Cette réalisation souligne la volonté indéfectible de Huawei CLOUD à soutenir la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui est alignée sur les objectifs ambitieux de progrès technologique, de leadership et d'innovation du pays.

H.E. Eng. Haitham bin Abdul Rahman Al-Ohali, vice-ministre, Communications et Technologies de l'information en Arabie saoudite, a partagé son point de vue sur cette réalisation monumentale : « Huawei est un fier partenaire du progrès technologique de notre pays en raison de sa collaboration avec le ministère, les fournisseurs de services, les entreprises et les universités dans diverses initiatives collectives de transformation numérique. Nous nous réjouissons de l'impact transformateur que la région de Riyad de Huawei Cloud aura sur notre écosystème numérique en créant de nouvelles voies d'innovation et de croissance. »

La région de Riyad offre plusieurs avantages aux clients. Premièrement, cette région transforme l'expertise mondiale de Huawei en matière de transformation numérique en excellence industrielle, ce qui rend l'innovation plus facile et plus rapide. La région saoudienne de Huawei Cloud est située à Riyad dans une architecture à trois zones de disponibilité (3AZ). Elle fournira des services infonuagiques haute disponibilité sécurisés en assurant le fonctionnement stable de divers services. De plus, la région peut offrir des services infonuagiques complets, y compris l'infrastructure, les bases de données, les conteneurs, les mégadonnées et les services d'IA pour répondre aux besoins de diverses industries.

Basée sur l'architecture de haute fiabilité 3AZ, la région de Riyad offre une faible latence, étant donné qu'elle couvre tous les réseaux existants alimentés par STC, Zain et Mobily. Le centre de données de la région stockera les données localement conformément à la réglementation locale sur les données. L'entreprise lancera également 68 services infonuagiques dans trois catégories : données, IA et infonuagique native.

Steven Yi, vice-président principal de Huawei et président de Huawei Middle East and Central Asia Region, a déclaré ceci : « J'ai chéri de nombreux moments inoubliables dans ce pays extraordinaire. Pas plus tard qu'hier, en parcourant Dariya, qui a été récemment rénovée, j'ai vécu de mes profondes émotions. Cela m'a rappelé un vieux dicton chinois : « Construisez le bon nid, et un phénix viendra. » L'essence du dicton est claire : créez un environnement invitant et vous attirerez les meilleurs. C'est indéniablement vrai pour l'Arabie saoudite, un pays qui attire constamment de grands investisseurs. »

La société a révélé que Huawei Cloud utilisera un certain nombre de technologies de pointe pour faire progresser l'intelligence en Arabie saoudite, y compris Pangu Models 3.0, qui vise à relever les défis liés à l'adoption de l'IA, en tirant parti des connaissances de l'industrie pour améliorer les capacités d'IA dans des secteurs comme les finances, l'administration publique, la fabrication, etc. Pangu Models 3.0 inaugurera une nouvelle ère d'innovation au Royaume tout en accélérant la diversification économique.

Lors du sommet de Huawei Cloud 2023 en Arabie Saoudite, la société a également lancé le programme « Saudi Arabia Go Cloud Go Global » pour relier les entreprises chinoises et saoudiennes et favoriser la croissance et l'innovation. La société mettra à profit sa solide expérience de travail dans plus de 170 pays et régions, diverses industries, des technologies de pointe et des solutions pour aider les entreprises chinoises à entrer sur le marché de l'Arabie saoudite et à renforcer les partenariats avec les intervenants locaux.

Jacqueline Shi, présidente de Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, a déclaré ceci : « Huawei Cloud vise haut, vise le monde, et vise ici en Arabie saoudite. La région de l'Arabie saoudite sera au coeur de nos activités au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Afrique où nous fournirons des services infonuagiques novateurs, fiables, sûrs et durables. Nous espérons créer un meilleur choix pour faire progresser l'intelligence. Ce nuage offre plus de choix pour demeurer innovateur, inclusif et ouvert. Il vous aidera à réussir à l'ère numérique et intelligente. Il est pour tout le monde. »

Lors de l'événement, la société a également annoncé que Huawei Cloud formera 200 000 développeurs en Arabie saoudite au cours des cinq prochaines années. Elle construira également des solutions communes avec 1 000 partenaires locaux et lancera le programme Huawei Cloud Startup pour aider 2 000 entreprises en démarrage à prospérer

Eric Yang, chef de la direction de Huawei, en Arabie saoudite, a déclaré ceci : « Nous sommes fiers de lancer aujourd'hui la région de Riyad de Huawei Cloud. Nous avons un long parcours en Arabie saoudite, qui s'étend sur les 20 dernières années. Huawei bâtit une société intelligente, contribue à une économie florissante et cultive un écosystème de talents prospère. En route vers 2030, nous resterons déterminés à fournir continuellement une connectivité universelle, de l'énergie verte et des capacités omniprésentes d'informatique en nuage et d'IA pour permettre à l'Arabie saoudite d'offrir les possibilités illimitées de la nouvelle ère numérique. »

Huawei Saudi Arabia a été fondée en 2002 et a joué un rôle central dans la transformation numérique en Arabie saoudite. Au cours des 19 dernières années, Huawei a collaboré avec des fournisseurs de services de communication régionaux afin d'assurer la fiabilité du réseau lors du déroulement du pèlerinage du Hajj en Arabie saoudite sans incident. L'entreprise a également soutenu le déploiement de la 5G au Royaume, ce qui a permis au pays de devenir l'un des marchés pionniers de la 5G dans le monde. Huawei a aidé à connecter 3,5 millions de personnes dans les zones rurales, a créé 20 000 emplois locaux et a cultivé 10 000 talents en technologies de l'information et des communications pour l'Arabie saoudite.

Dans le cadre de sa stratégie « Tout comme un service », Huawei Cloud s'efforce de devenir l'assise de l'informatique en nuage et de faciliter la numérisation de l'industrie en offrant des services à des clients dans plus de 170 pays et régions du monde.

