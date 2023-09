SuperFrancoFête : une deuxième édition grandiose!





La langue française, la grande vedette de l'événement

QUÉBEC, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pour une deuxième année consécutive, les accents francophones du monde entier se sont donné rendez-vous dans la Capitale-Nationale pour célébrer la musique et la langue française. Du 31 août au 3 septembre, la SuperFrancoFête a accueilli plus de 100 artistes, dont 40 interprètes représentant une douzaine de pays de la francophonie pour cet événement emblématique qui a touché le coeur des festivaliers réunis à l'Agora du Port de Québec. Ce sont plus de 20 000 billets qui ont trouvé preneurs et bientôt des millions de téléspectateurs du monde entier qui pourront voir le Grand concert de la Superfrancofête ainsi que Pour toi Céline ? Hommage à l'album D'Eux au petit écran.

Toujours avec l'objectif de grandir d'année en année, la SuperFrancoFête est passée d'un seul spectacle en 2022 à trois spectacles en 2023, de 5 000 à 20 000 festivaliers, d'un budget de 3M$ à 6,5M$, de deux partenaires télédiffuseurs l'an dernier à cinq télédiffuseurs dans la francophonie cette année. L'événement a également bénéficié d'une importante couverture médiatique à l'international, alors que des équipes de M6 et de RTL ont fait le voyage jusqu'à Québec pour y assister, en plus de nombreux articles parus dans les médias internationaux, dont Le Figaro, Le Parisien et Télé-Loisirs.

« C'était une édition grandiose, à tous les niveaux! Quelle fierté de voir la complicité entre les artistes venus des quatre coins du monde, heureux de se retrouver à Québec pour célébrer notre belle langue. La connexion qui s'est établie entre eux et le public, qui s'est déplacé en très grand nombre tous les soirs, a donné lieu a des moments magiques! », souligne Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de SISMYK.

Grand concert de la SuperFrancoFête : rencontres au sommet

Mené de main de maître par Roch Voisine (Nouveau-Brunswick), Coeur de pirate (Québec), Gims (République démocratique du Congo/France) et Mentissa (Belgique), le Grand concert de la SuperFrancoFête a donné lieu à des rencontres musicales aussi surprenantes qu'émouvantes. On n'a qu'à penser à Diane Dufresne (Québec) et Radio Radio (Nouvelle-Écosse/Nouveau-Brunswick), qui ont offert ensemble une version éclatée d'Oxygène, ou encore Marie-Josée Lord (Haïti/Québec) et Sarahmée (Sénégal/Québec) qui ont su marier à la perfection Carmen de Stromae à la Carmen de Bizet. Pendant près de 2h30, le Grand concert de la SuperFrancoFête a fait voyager les spectateurs à travers la francophonie en compagnie d'artistes provenant des quatre coins de la planète : Céphaz (Ghana), Pierre de Maere (Belgique), Olivier Dion (Québec), Leflofranco (Ontario/Haïti), Claudio Capéo (France), Josiane (Nouveau-Brunswick), Teety (Côte d'Ivoire), Ycare (Sénégal/Liban/France), Emilie-Claire Barlow (Ontario), Khaled (Algérie), Axelle Red (Belgique) et Bilal (Maroc/France). Le moins qu'on puisse dire, c'est que les coeurs étaient à la fête lors de la grande finale sur l'air du succès planétaire C'est la vie!

Le Grand concert de la SuperFrancoFête sera diffusé sur France Télévisions, RTL Belgique, TVA, TV5Monde et TV5 Québec-Canada.

Gims fait danser toutes les générations

Après avoir enflammé la scène de l'Agora à la co-animation du Grand concert de la SuperFrancoFête, Gims a su ralier toutes les générations avec son spectacle en solo sous les étoiles. Le rappeur congolais, qui est tombé sous le charme de la ville de Québec, a fait chanter et danser les spectateurs avec ses nombreux succès qui cumulent 10 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify et plus de 6 milliards de visionnements sur YouTube. On peut affirmer sans se tromper qu'une nouvelle histoire d'amour est née entre Gims et le public de la Capitale-Nationale.

Pour toi Céline : un événement historique

L'Agora du Port de Québec brillait de mille feux dimanche soir, alors qu'Amir, Anggun, Chimène Badi, Isabelle Boulay, Claudio Capéo, Corneille, Véronic DiCaire, Patrick Fiori, Élodie Frégé, Vincent Niclo, Mario Pelchat, Bruno Pelletier, Axelle Red, Anne Sila et Roch Voisine ont rendu un vibrant hommage à l'album D'Eux de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman, l'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique. Devant plus de 8000 spectateurs, à qui on avait remis des bracelets lumineux, les artistes ont uni leurs voix pour offrir une touchante déclaration d'amour à Céline Dion et son répertoire. Une cinquantaine de membres de la famille Dion étaient sur place et ont été fort émus de cette grande dose d'amour pour Céline.

Le public aura eu droit à plusieurs moments de haute voltige, et ce dès le coup d'envoi alors que tous étaient réunis sur scène pour J'irai où tu iras, sans oublier Isabelle Boulay qui a repris Je ne sais pas, Patrick Fiori qui a ému avec S'il suffisant d'aimer et Anne Sila qui a charmé les gens à chacune de ses apparitions.

Pour toi Céline ? Hommage à l'album D'Eux sera diffusé sur M6 en France, RTL en Belgique et TVA au Québec.

La SuperFrancoFête 2023 en quelques chiffres

40 interprètes

33 musiciens

7 choristes

40 choeurs

25 danseurs

14 caméras

185 artisans (production, techniciens, machinistes)

160 jours de préparation

1000 nuitées

70 billets d'avion internationaux

À l'an prochain!

La SuperFrancoFête sera de retour pour une troisième édition en 2024, édition qui s'annonce historique alors qu'on soulignera le 50e anniversaire de la SuperFrancoFête originale qui avait réuni quelque 100 000 festivaliers à Québec à l'été 1974 lors du mythique spectacle J'ai vu le loup, le renard et le lion.

Merci à nos partenaires

Un événement de cette envergure ne serait pas possible sans le soutien de nos précieux collaborateurs et partenaires. SISMYK tient à remercier chaleureusement Québecor, Air Canada, Fairmont Le Château Frontenac, Hôtel Delta par Marriott Québec, Hilton Québec, Hôtel Château Laurier Québec, Le Germain Hôtels, Rec4Box, Solotech, Organisation Internationale de la Francophonie, Le Centre de la francophonie des Amériques, Gouvernement du Québec, Ville de Québec, Destination Québec Cité, Agora du Port de Québec, Rythme FM, Lepointdevente.com, Kia Val-Bélair, France Télévisions, M6, TVA, TV5 Québec-Canada et RTL Belgium.

À propos de SISMYK

SISMYK, la division musicale de ComediHa!, est une maison de production spécialisée dans la création, la production, la promotion et la diffusion multiplateformes de contenus de différentes envergures : festivals, spectacles innovateurs et uniques de différents genres musicaux, tournées, captations, productions télévisuelles, séries télé, documentaires, variétés et bien d'autres. Depuis 2008, SISMYK a réalisé de nombreux événements majeurs nationaux et internationaux de grande ampleur tels que Madonna, The M.D.N.A Tour à Québec et Diana Krall au Grand Théâtre de Québec, mais aussi Paris-Québec sous les étoiles en passant par les Grands spectacles de la Fête nationale dans la Capitale (2016 à 2021), Patrick Bruel avec l'OSQ, sans oublier Céline... une seule fois sur les Plaines d'Abraham. En 2022, SISMYK a relancé la SuperFrancoFête, une grande fête musicale réunissant sur scène près d'une centaine d'artisans de la francophonie et télédiffusée dans le monde entier.

SISMYK a pour mission le rayonnement de la culture québécoise et des magnifiques régions du Québec. Près de 100 employés temps plein et contractuels composent l'équipe qui compte plus d'une vingtaine d'années d'expertise et qui bénéficie d'une réputation enviable dans le milieu culturel, tant auprès des intervenants locaux qu'internationaux.

