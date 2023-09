Une journée de débats et de réflexion sur les paradis fiscaux et la finance offshore





QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - La Journée PFFO 2023, sous le thème « Comment agir face aux paradis fiscaux et a? la finance offshore? », se tiendra le 19 septembre 2023 à l'amphithéâtre de l'Université TÉLUQ à Montréal, ainsi que sur le web.

Cet événement d'une demi-journée rassemblera 11 professionnels, professionnelles et universitaires de renom pour discuter des enjeux actuels et faire progresser la réflexion sur les mesures possibles face aux paradis fiscaux et à la finance offshore. Réunis autour de deux tables rondes, ces experts et expertes débattront pour mieux comprendre ces problématiques complexes et favoriser un débat citoyen constructif. Parmi les spécialistes qui prendront part à l'événement se trouvent Alain Deneault, professeur de philosophie et de sociologie à l'Université de Moncton, Jean-Pierre Vidal, professeur de fiscalité à HEC Montréal, Julie McClatchie, analyste politique chez Oxfam-Québec, et Marc Tassé, professeur à l'Université d'Ottawa.

L'événement sera également l'occasion d'approfondir certaines analyses en compagnie de l'organisateur, le professeur d'économie et de finance à l'Université TÉLUQ, Franck Jovanovic. Auteur du livre Finance offshore et paradis fiscaux : légal ou illégal?, M. Jovanovic démystifiera avec les participantes et participants la finance offshore, un élément désormais incontournable de l'économie mondiale.

« C'est un privilège de réunir de tels chercheurs et chercheuses, praticiens et praticiennes, et représentants et représentantes de collectifs ou mouvements citoyens pour débattre des enjeux que soulève la finance offshore et améliorer la prise de conscience citoyenne sur ce sujet », déclare Franck Jovanovic.

La participation à cet événement est gratuite et ouverte à toute personne intéressée par les enjeux liés aux paradis fiscaux et à la finance offshore. L'édition 2024 se tiendra en mars à Paris, puis en septembre à Montréal.

L'Université TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

