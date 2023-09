Avis aux médias - Professionnel (les) de l'éducation de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine - La FPPE-CSQ dévoile un important sondage sur les conditions de travail





PASPÉBIAC, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Le Syndicat du personnel professionnel de l'éducation de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (SPÉGIM-CSQ) et la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) dévoileront, en conférence de presse en ligne, le mercredi 6 septembre 2023, à compter de 10h, les résultats d'un sondage réalisé auprès des professionnel·les de l'éducation de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Ce sondage porte sur la perception du personnel de l'éducation de la région et de tout le Québec sur les services professionnels rendus aux élèves et sur leurs conditions de travail.

Le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry, et le président du SPÉGIM-CSQ, Steeve Loisel, participeront à la conférence de presse. Par la suite, ils seront disponibles pour des entrevues.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse en ligne du SPPGIM-CSQ et de la FPPE-CSQ QUAND : Le 6 septembre 2023, à 10h00 OÙ : https://zoom.us/j/98541447891?pwd=VGlYZVl1cW1WTDZ4TkY4bHhWd1Fndz09

Profil du SPÉGIM-CSQ

Le Syndicat du personnel professionnel de l'Éducation de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (SPÉGIM-CSQ) représente les professionnel·les de l'éducation des centres de services scolaires des Îles, Chic-Chocs et René-Lévesque et de la commission scolaire Eastern Shores.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec?(FPPE-CSQ) représente 19?syndicats regroupant 12 500?membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, conseillères et conseillers d'orientation, orthopédagogues, etc.).

