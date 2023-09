MonsieurChalets lance sa nouvelle plateforme de location de chalets en ligne





QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - MonsieurChalets dévoile aujourd'hui sa nouvelle plateforme de location de chalets en ligne. Simple, efficace et épurée, elle est dotée de toutes nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience utilisateur.

MonsieurChalets, la plateforme regroupant la plus grande offre de chalets luxueux au Québec, a revampé son portail de recherche. Désormais plus intuitif, il donne aux voyageurs la possibilité de cibler les chalets par régions au moyen de la carte géographique. De plus, une nouvelle barre de recherche plus rapide et précise facilite la navigation sur la plateforme proposant quelque 800 options de location.

Également, les voyageurs ont maintenant la possibilité de créer leur propre compte, ce qui leur permet entre autres d'accélérer le processus de réservation.

Un nouveau service d'assistance par clavardage accessible 24 heures sur 24 a aussi été mis en place. Il est donc maintenant possible de discuter avec une vraie personne et d'obtenir du soutien en temps réel.

"La nouvelle plateforme nous permet d'être beaucoup plus efficace avec nos clients et de leur offrir un service digne des plus hautes conciergeries", a déclaré Philippe Hamel, président de MonsieurChalets.

Pour assurer la tranquillité d'esprit à ses clients, l'entreprise a aussi optimisé la sécurité de sa plateforme en instaurant un processus de vérification d'identité évolué qui minimise les risques de fraudes.

À propos de MonsieurChalets

MonsieurChalets est la plateforme regroupant la plus grande sélection de chalets haut de gamme à louer au Québec. Fondée à Charlevoix en 2015, l'entreprise mise sur la technologie et la géolocalisation pour aider les voyageurs à découvrir des propriétés uniques en nature et en faciliter la location. La satisfaction client et la qualité des produits est la raison d'être de l'entreprise, qui met tout en oeuvre afin de faire vivre des moments d'exception à ses utilisateurs.

SOURCE monsieurchalets

5 septembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :