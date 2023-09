Avec la hausse de l'immigration au Canada, UIS Canada simplifie le parcours vers la résidence canadienne





UIS Canada, acteur incontournable du secteur du conseil en immigration au Canada, a élargi sa gamme complète de services d'immigration, destinés à offrir aux candidats internationaux un soutien clé en main mais personnalisé pour leur installation au Canada. Dans ce contexte de migration internationale croissante, émigrer au Canada devient bien plus simple avec l'ensemble des services d'immigration de UIS Canada. Pionnier du conseil en immigration canadienne, UIS Canada est prêt à aider les candidats du monde entier à réaliser leur rêve canadien.

UIS Canada révolutionne le processus d'immigration grâce à sa combinaison unique d'expertise et de solutions sur mesure, destinées à surmonter les défis typiques de la bureaucratie et de la compétitivité des profils. Ces offres sont basées sur le principe que chaque client mérite le meilleur service possible, quel que soit le plan choisi.

Le système de résidence basé sur les points au Canada

De nombreux secteurs canadiens, comme la santé, le droit et l'ingénierie, ressentent un besoin de main-d'oeuvre qualifiée. Le départ à la retraite d'une population vieillissante crée des postes vacants à pourvoir de toute urgence. Pour y répondre, le Canada promeut activement l'immigration qualifiée, invitant des talents du monde entier à enrichir son paysage dynamique et à combler les lacunes critiques de la main-d'oeuvre. Le système de points est essentiel pour comprendre la voie de l'immigration: un candidat doit obtenir au moins 67 points pour être éligible. Après leur entrée dans le bassin, le Système de classement global classe les profils, et les candidats retenus reçoivent une "Invitation à présenter une demande (ITA)" ? une étape cruciale vers l'obtention du visa.

"Nous sommes passionnés par la transformation des rêves de vie canadienne en réalité", a déclaré un porte-parole de UIS Canada. "Nous sommes là pour préparer nos clients à briller, tant pour l'Immigration, les Réfugiés et la Citoyenneté Canada (IRCC) que pour les employeurs potentiels."

La voie d'Entrée Express

Pour ceux qui ne le savent pas encore, le site web du gouvernement canadien stipule clairement que "Compléter un profil Entrée Express est la première étape pour immigrer définitivement au Canada en tant que travailleur qualifié." Cependant, cela ne garantit pas une invitation à la résidence permanente; les immigrants potentiels peuvent opter pour le Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), idéal pour les professionnels qualifiés avec une expérience de travail étrangère, le Programme des métiers spécialisés (fédéral) destiné aux travailleurs étrangers qualifiés dans des métiers spécifiques, ou la Catégorie de l'expérience canadienne, destinée aux travailleurs qualifiés ayant une expérience de travail au Canada. Pour cela, il est nécessaire de créer un profil sur le flux Entrée Express de l'IRCC.

Services sur mesure par UIS Canada

Animé par un engagement envers l'excellence, UIS Canada propose à ses clients des solutions individualisées. Que ce soit pour l'optimisation du CV ou pour l'accès à une agence de recrutement, leurs offres sont adaptées pour améliorer les perspectives d'immigration. Leurs consultants sont prêts à guider les clients à chaque étape, simplifiant un processus souvent intimidant.

Leurs ressources éducatives renforcent encore l'autonomie des candidats. Avec des articles informatifs tels que "Boostez votre score CRS au Canada avec ces cinq étapes", UIS Canada garantit que les candidats disposent de toutes les connaissances nécessaires.

Saisir le rêve canadien

UIS Canada lance une invitation spéciale aux professionnels, étudiants et individus venant de régions telles que le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, dans le but de faire connaître leurs services de classe mondiale et d'encourager davantage à se lancer dans l'aventure canadienne.

Pour savoir si vous êtes éligible à la résidence permanente canadienne, veuillez visiter https://www.uiscanada.com/lp/fr/global/partir-vivre/?Campaign_source=PR

À propos de UIS Canada

UIS Canada est un phare pour ceux qui naviguent dans le processus d'immigration canadienne. Avec une gamme diverse de forfaits, des consultants expérimentés et une focalisation unique sur la réussite du client, UIS Canada est l'étoile guide pour une immigration sereine et réussie.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.uiscanada.com/.

