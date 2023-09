VOSKER lance la V300 Ultimate ? Sans électricité et sans Wi-Fi? Pas de problème!





MONTRÉAL, 05 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- VOSKER, un pionnier de la sécurité à distance, dévoile son dernier produit, la V300 Ultimate, une caméra de sécurité robuste connectée à un réseau cellulaire qui permet la diffusion de vidéos en direct à la demande pour un visionnement immédiat, l'enregistrement de vidéos activées par le mouvement avec notifications instantanées, ainsi que la gestion et le stockage dans le nuage, le tout sans aucun câble ni Wi-Fi.



Conçue pour aider les utilisateurs à protéger ce qui est important pour eux, qu'il s'agisse de leurs chantiers de construction, de leurs propriétés commerciales, de leurs équipements, de leurs stationnements, de leurs fermes, de leurs marinas ou de leurs maisons de vacances, la V300 Ultimate offre une mobilité et une autonomie inégalées. Contrairement aux caméras de sécurité traditionnelles, la solution de caméra à distance de VOSKER peut fonctionner dans des endroits n'ayant pas de Wi-Fi ou d'électricité, car elle n'a besoin que d'un réseau cellulaire 4G LTE pour se connecter. Ainsi, les clients peuvent sécuriser leurs biens partout où cela est nécessaire.

« Les solutions clés en main de sécurité à distance de VOSKER permettent aux clients de bénéficier d'une sécurité immédiate et d'une tranquillité d'esprit. Les caméras VOSKER peuvent être installées n'importe où, n'importe quand, déplacées selon les besoins, et on peut les activer et les gérer facilement. Elles sont prééquipées de cartes SIM intégrées et les clients peuvent choisir le forfait à tarif fixe qui correspond à leurs besoins et à leur budget, sans surprise concernant les dépassements de données », a déclaré Thomas Fehr, directeur principal des produits.

L'un des principaux avantages de la V300 Ultimate est son autonomie. La combinaison de la caméra et de la banque d'énergie solaire fournie permet d'obtenir une autonomie d'au moins six mois. Vous pouvez être certain de disposer de la couverture saisonnière nécessaire pour assurer la sécurité de votre chalet, de votre propriété, de votre ferme, de votre chantier ou de tout autre lieu isolé où des systèmes de sécurité traditionnels ne peuvent pas être installés. De plus, la mobilité de la solution VOSKER permet de la transporter facilement d'un endroit à l'autre, ce qui la rend idéale pour les personnes qui ont plusieurs propriétés ou ont besoin de surveiller périodiquement différents endroits.

« Avec la V300 Ultimate, nous voulons offrir à nos clients une solution complète pour la sécurité à distance dans les endroits où le Wi-Fi ou l'électricité ne sont pas disponibles », a déclaré Maurice Vaillancourt, vice-président marketing de VOSKER. Il ajoute : « La caméra est très conviviale, offre une grande autonomie et est parfaite pour ceux qui recherchent une solution de sécurité dans les endroits difficiles d'accès. »

La V300 Ultimate est également prise en charge par une version actualisée de l'application VOSKER, dotée d'une nouvelle présentation et d'une navigation intuitive. L'application propose une galerie intégrée, qui permet aux clients d'accéder aux dernières activités détectées par toutes leurs caméras VOSKER. Cette fonction permet aux utilisateurs de surveiller plus facilement leurs biens et de rester au courant des alertes de sécurité depuis leur téléphone cellulaire.

À propos de VOSKER :

VOSKER est une société canadienne qui met au point et fabrique des systèmes de surveillance cellulaire pour des applications de surveillance à distance. Fondée en 2018, VOSKER s'engage à fournir des solutions innovantes, fiables et durables qui permettent à ses clients de protéger leurs biens et de surveiller leurs environnements à partir de n'importe quel endroit dans le monde. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.vosker.com.

5 septembre 2023 à 10:00

