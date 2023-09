Ampace présentera ses nouveaux produits de stockage d'énergie au salon RE+, le plus important d'Amérique du Nord dans le domaine de l'énergie solaire, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de batteries de stockage d'énergie mondiales dotées de capacités de « cycle long »





LAS VEGAS, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Xiamen Ampace Technology Limited (ci-après dénommée « Ampace ») se prépare à participer au principal salon nord-américain de l'énergie solaire, RE+, qui se tiendra du 11 au 14 septembre, heure locale des États-Unis (numéro de stand : 17046). Les batteries à cycle ultra-long de la série Kunlun, avec 15 000 cycles, seront au centre de l'attention, car Ampace dévoilera une gamme complète de produits de stockage d'énergie révolutionnaires. Ampace présentera des solutions innovantes qui relèvent les défis liés à la durabilité, à la sécurité et à l'amélioration des rendements. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la tendance mondiale vers des objectifs zéro carbone et les progrès des centrales électriques virtuelles (VPP). Cet événement marquera l'avènement d'une nouvelle ère pour les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle mondiale, soulignant l'importance de la notion de « cycle long ».

La batterie à cycle long présente une valeur considérable pour les systèmes de stockage d'énergie commerciaux, industriels et domestiques à l'échelle mondiale. Pour aider les utilisateurs de systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels à maintenir efficacement le système photovoltaïque et le système de stockage d'énergie au même rythme et pour permettre aux utilisateurs d'énergie domestiques de bénéficier d'avantages plus importants en mode VPP, il est primordial de surmonter la limitation de la durée de vie de la batterie conventionnelle. Les batteries à cycle ultra-long de la série Kunlun d'Ampace, avec 15 000 cycles, récemment lancées en Chine, feront leurs débuts au salon RE+, une plateforme industrielle de renommée mondiale. Cette réalisation marque une avancée pionnière dans la durée de vie des batteries, dépassant la barre des 20 ans pour les applications de stockage d'énergie commerciales et industrielles, ainsi que pour les batteries de stockage d'énergie résidentielles. Parallèlement, Ampace présentera également une gamme puissante centrée sur la série Kunlun, avec des solutions de courant continu distribué commerciales et industrielles équipées de batteries Kunlun, qui proposent une gamme de nouveaux boîtiers et modules de batteries pour l'application de la technologie à cycle long de 15 000 cycles.

Ampace est profondément ancrée dans le marché mondial du stockage de l'énergie depuis de nombreuses années, et a ouvert la voie en réalisant des avancées considérables dans le domaine des solutions de stockage de l'énergie orientées vers l'utilisateur et conçues pour des applications commerciales, industrielles et domestiques. Le champ d'influence de la société continue de s'étendre à des secteurs tels que l'alimentation sans interruption et le stockage d'énergie portable. Sa gamme de produits comprend une variété de systèmes chimiques de batteries, y compris le phosphate de fer lithié, le manganèse lithié, les systèmes ternaires et d'autres compositions. Cette gamme couvre les batteries, les modules, les supports de batterie et même les systèmes de stockage d'énergie distribués à l'extérieur. À l'heure actuelle, Ampace jouit d'une position dominante dans le secteur mondial du stockage domestique de l'énergie, ses produits étant présents dans plusieurs pays et régions, dont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, l'Union européenne, l'Australie et la Chine. En Amérique du Nord, Ampace s'est forgé une vaste gamme de scénarios d'application, allant du stockage d'énergie commercial et industriel au stockage d'énergie domestique, en passant par les solutions de systèmes de stockage d'énergie pour les onduleurs et les télécommunications. Cette évolution a non seulement donné lieu à des réussites notables, mais elle a également favorisé la confiance et la reconnaissance d'un large éventail de clients traditionnels.

Afin d'améliorer le service au marché mondial, Ampace met l'accent sur l'extension de la couverture des services dans le monde entier et sur la spécialisation dans les technologies de service. La société a créé des succursales après-vente à l'étranger, notamment au Japon, aux États-Unis et en Europe. Ces succursales sont équipées pour fournir des inspections sur site, des réparations ciblées, une logistique d'entreposage et d'autres services essentiels sur les principaux marchés mondiaux. En outre, Ampace fournit à ses clients du monde entier des conseils techniques d'experts, répondant ainsi efficacement à un large éventail de besoins après-vente.

Ampace prépare sa participation au salon RE+, qui se tiendra du 11 au 14 septembre. Au cours de cet événement, Ampace participera activement aux discussions et aux collaborations avec des partenaires mondiaux exceptionnels afin de favoriser la réalisation des objectifs mondiaux en matière d'émissions de carbone, contribuant ainsi de manière considérable à un avenir plus durable.

