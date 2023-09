CST aide des étudiants à rêver grand grâce à son programme de prix et de bourses 2023





TORONTO, le 5 sept. 2023 /CNW/ - La Fondation CST est fière d'avoir décerné la somme de 248 000 $ à 39 étudiants canadiens dans le cadre de son programme de prix et de bourses 2023. Fidèle à l'engagement de CST de faciliter l'accès aux études postsecondaires, le programme de cette année vient en aide à des étudiants qui entreprennent des études postsecondaires pour la première fois. Quatorze Prix des fondateurs de 7 000 $ chacun ont été attribués à des bénéficiaires d'un REEE du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études qui poursuivent des études postsecondaires et 25 Bourses de la Fondation CST de 6 000 $ chacune ont été décernées à des étudiants qui amorcent leurs études postsecondaires.

La Fondation CST vise à améliorer l'accès aux études postsecondaires en procurant un soutien financier qui peut réduire le fardeau financier et émotionnel des étudiants. Cette année, la remise des prix aura lieu le 18 septembre au Sheraton Toronto Airport Hotel.

Gagnante d'un Prix des fondateurs 2023, Joelle Nesdale-Tucker fait une maîtrise en psychologie à l'Université McGill. Cette subvention lui permettra d'atteindre son objectif de devenir assistante de recherche en psychologie le semestre prochain. « C'est un poste non rémunéré que je ne pouvais pas me permettre d'accepter auparavant parce que j'ai besoin d'un emploi à temps partiel qui me rapporte un revenu », affirme-t-elle, « le Prix des fondateurs de CST va me permettre d'occuper le poste que je convoitais. »

Weijie (Steve) He, gagnant d'une Bourse de la Fondation CST de 2023, est inscrit au baccalauréat en sciences à l'Université de la Colombie-Britannique. « L'éducation est le meilleur moyen de réaliser son plein potentiel et de s'épanouir », dit-il. « La Bourse de la Fondation CST allège mon fardeau financier et m'aide à me concentrer sur ma réussite universitaire. »

« Notre vision est celle d'un Canada où tous les étudiants bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour pouvoir rêver grand et réaliser leur plein potentiel », déclare Sherry MacDonald, présidente et chef de la direction de la Fondation CST. « Nous croyons que l'éducation est essentielle pour réussir sa vie, sa carrière et sa famille. »

Par l'intermédiaire de ses programmes de prix et de bourses, CST a décerné plus de 2 millions $ à des étudiants qui poursuivent des études postsecondaires.

Pour en savoir plus sur la façon dont la Fondation CST facilite l'accès aux études postsecondaires ou sur son programme de prix et de bourses, visitez son site à fondationcst.ca.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme dédié à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense des étudiants canadiens travailleurs et dotés d'un esprit communautaire par l'entremise de programmes de bourses d'études, de bourses d'entretien et de prix. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires.

