ET Solar se rebaptise EliTe Solar





WUXI, Chine, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ET Solar Inc. (« ET Solar »), une société basée en Californie, est heureuse d'annoncer son changement de marque mondial sous le nom d'EliTe Solar, avec effet immédiat. Avec plus de 15 ans d'expérience en tant que fournisseur de confiance de modules solaires sur le marché américain et près de 20 ans sur les marchés mondiaux, nous actualisons notre marque pour refléter la nature « élite » de nos produits et services

Les modules photovoltaïques d'EliTe Solar continuent d'offrir les performances et la qualité exceptionnelles que nos partenaires et nos clients associent à ET Solar. Ce changement de marque souligne la position forte de nos produits sur le marché.

Depuis août 2023, EliTe Solar possède et exploite une capacité de production de cellules/modules de 3,5 GW au Vietnam et au Cambodge. En outre, nous sommes en train de construire une capacité de fabrication de lingots et de plaquettes de 5 GW, qui sera située au même endroit que notre usine de fabrication de cellules au Vietnam. Le marché américain reste notre principal objectif, et nos produits ont été utilisés avec succès dans divers projets de services publics à grande échelle dans tout le pays. Notre entreprise et ses produits ont fait l'objet d'un examen rigoureux par des services d'ingénierie indépendants, ainsi que par nos clients, nos prêteurs et nos investisseurs en capital-risque fiscal.

Pendant une période intérimaire, EliTe Solar a été répertorié sur la liste Q3 2023 BNEF Tier 1 sous le nom « ET Solar Inc / Elite Solar. » Il est important de noter que ce changement de marque n'a aucun impact sur notre structure juridique ou actionnariale, ni sur nos sites de production.

« La garantie du produit, la garantie parentale et les autres contrats fournis sous le nom de "ET Solar" sont toujours valables pour nos clients. Notre décision de changer de marque reflète notre engagement à apporter de la valeur à nos clients dans tous les aspects de notre activité », a déclaré Alex Chen, directeur général d'EliTe Solar Inc. L'accent mis par EliTe Solar sur la performance et le service est confirmé par les rapports d'essais PQP de PVEL (disponibles sur demande) et par les commentaires positifs que nous recevons de nos clients concernant le niveau « élite » de nos ventes, de notre logistique et de notre service à la clientèle.

Pour toute question, visitez le stand 3738 d'EliTe Solar au salon RE+ ou contactez : [email protected]

5 septembre 2023 à 09:00

