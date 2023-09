Eureka dévoile l'aspirateur robotisé E10S avec une station multicyclonique sans sac innovante





BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Eureka, la célèbre marque de produits d'entretien nord-américaine, a présenté l'aspirateur robotisé de pointe Eureka E10S à l'IFA 2023. Doté d'une station multicyclonique sans sac distinctive, l'E10S promet une expérience de nettoyage sans contrainte, à la fois pratique et économique. La marque a également présenté un aspirateur eau et poussière polyvalent, l'Eureka NEW400, soulignant l'engagement continu d'Eureka à rendre le nettoyage non seulement plus simple, mais aussi plus agréable pour tout le monde.

Événement de lancement d'Eureka

Eureka a organisé une présentation privée des Eureka E10S et New400 dans le célèbre restaurant Kin Za. Après la présentation, les médias ont été invités à découvrir personnellement les performances de ces merveilles de nettoyage. En partenariat avec 6 bars et cafés allemands, les derniers produits d'Eureka sont devenus les vedettes du salon IFA.

Eureka E10S : sans sac, sans contrainte

L'Eureka E10S est un robot nettoyeur révolutionnaire équipé d'une station multicyclonique sans sac unique en son genre. Contrairement à la plupart des aspirateurs robots qui utilisent des sacs à poussière jetables, l'E10S rationalise le processus grâce à sa technologie sans sac. Les utilisateurs n'ont qu'à vider un compartiment à poussière, comme avec les aspirateurs sans fil modernes, en appuyant sur un bouton. En outre, la station de l'E10S d'Eureka est équipée d'une technologie avancée de séparation multicyclonique, une caractéristique reconnue des aspirateurs haut de gamme, assurant une séparation efficace de la poussière et des particules fines, et maintenant une aspiration forte et constante. Par rapport aux systèmes de dépoussiérage traditionnels, la technologie avancée de l'E10S empêche le colmatage prématuré du filtre, prolongeant ainsi sa durée de vie et garantissant des performances optimales.

Toutefois, les mérites de l'E10S ne s'arrêtent pas aux avancées technologiques. Du point de vue de l'utilisateur, la conception sans sac est synonyme de commodité et d'économies. Il n'est pas nécessaire de remplacer constamment le sac, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser sur les dépenses courantes. À titre de référence, considérons le prix du marché de 6 dollars par sac à poussière. Un remplacement mensuel représente plus de 70 dollars par an, une dépense que les propriétaires de l'Eureka E10S n'auront pas à supporter.

En outre, l'Eureka E10S est bénéfique pour l'environnement. Le modèle sans sac préserve les ressources et le système multicyclonique efficace réduit la fréquence de remplacement des filtres, ce qui réduit les déchets.

Eureka New400 : un nettoyage simple et puissant pour tous

L'Eureka New400 est un aspirateur eau et poussière polyvalent conçu pour la vie moderne. Équipé d'un système à deux réservoirs, le New400 assure un nettoyage constant à l'eau fraîche, ce qui résout le problème bien connu des serpillières traditionnelles qui répandent souvent de l'eau sale autour d'elles. Le puissant moteur de 120 W résout le problème des taches d'eau qui affectent les aspirateurs de sol traditionnels. En combinant toutes les caractéristiques attendues d'un aspirateur eau et poussière de premier plan et en le proposant à un prix abordable de 200 dollars, Eureka entend faire bénéficier un plus grand nombre de consommateurs de la commodité d'une technologie de pointe.

Prix et disponibilité

L'Eureka E10S sera vendu au détail à environ 479 euros et sera lancé en Allemagne au début du mois de novembre. Le New400 est proposé à 199 dollars et est actuellement disponible sur Amazon aux États-Unis.

