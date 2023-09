Kyriba nomme Melissa Di Donato comme nouvelle Présidente et CEO





Kyriba, le leader mondial des solutions financières et de trésorerie dans le Cloud, annonce la nomination de Melissa Di Donato en tant que CEO. Visionnaire technologique respectée et leader accomplie, Mélissa Di Donato succède à Jean-Luc Robert, qui rejoint le Conseil d'Administration de l'entreprise.

Mélissa Di Donato, auparavant chez SUSE en tant que première PDG femme, a impulsé une croissance sans précédent, dont deux acquisitions stratégiques et une OPI de plusieurs milliards d'euros à la Bourse de Francfort. Son parcours réussi comprend également des postes de direction chez SAP, Salesforce, IBM et Oracle. Reconnue pour son engagement envers les clients, les collaborateurs et un leadership inclusif, elle met à profit son expérience et sa vision audacieuse pour mener Kyriba vers une nouvelle ère de croissance.

"Je suis honorée de rejoindre Kyriba et de m'appuyer sur son héritage inégalé dans la gestion de trésorerie", déclare Mélissa Di Donato. "La société Kyriba est prête à entamer une nouvelle ère. Avec cette équipe exceptionnelle, nous saisirons les immenses opportunités qui s'offrent à nous pour apporter une plus grande valeur et répondre aux besoins d'un bout à l'autre de nos clients en matière de gestion de liquidité d'entreprise. Jean-Luc a établi des bases solides et une trajectoire prometteuse, et je suis impatiente de conduire Kyriba dans son prochain chapitre axé sur la croissance de ses clients."

Jean-Luc Robert ajoute : "Je suis fier de notre succès au cours de ces 20 dernières années, passant d'une startup SaaS à une marque mondiale et un innovateur technologique. Nous avons redéfini l'industrie des logiciels de trésorerie et sommes maintenant à un tournant excitant. Melissa est une leader éprouvée avec l'acuité stratégique nécessaire pour étendre notre leadership sur le marché ; j'ai toute confiance en sa capacité à mener Kyriba vers ce nouveau chapitre."

En plus de son rôle chez Kyriba, Melissa apporte une expérience précieuse en tant que membre du Conseil de Surveillance de Porsche AG et Directrice Non-Exécutive chez J.P. Morgan Europe Limited. Depuis plus de 10 ans, Mélissa Di Donato est conseillère et membre du conseil d'administration des entreprises du portefeuille Notion Capital, aidant les dirigeants, entreprises et conseils à se développer avec un focus actuel sur Mews Systems. Elle est également Directrice Générale du Conseil des Allstar Féminines de Handelsblatt et Bain & Company et a récemment été nommée Directrice Non-Exécutive au Département britannique pour la Science, l'Innovation et la Technologie.

Engagée à autonomiser les jeunes femmes, Melissa est la cofondatrice de Inner Wings, une fondation caritative axée sur les programmes de mentorat et de rôle modèle pour les filles. Parmi ses récompenses figurent le Forum Women in Tech de KPMG et Wirtschaftswoche et les prix Decision Maker, ainsi que le Prix du PDG Européen 2023 la reconnaissant comme Femme d'Affaires de l'Année."

À Propos de Kyriba

Kyriba permet aux Directeurs Financiers et à leurs équipes de transformer les liquidités en véhicule de croissance dynamique et en temps réel. Kyriba est une plateforme SaaS sécurisée et évolutive qui exploite l'intelligence artificielle, automatise les flux de paiement et permet à des milliers d'entreprises et de banques de gérer leur croissance, de se protéger contre les tentatives de fraude, tout en gérant les risques financiers et réduisant les coûts opérationnels. Avec plus de 2500 clients dans le monde, dont 25 % des entreprises du classement Fortune 500 et Euro Stoxx 50, Kyriba gère plus de 1,3 Mds de transactions bancaires par an, ainsi que 250 millions de paiements, pour une valeur totale de 15 billions de dollars chaque année. Le siège de Kyriba se trouve à San Diego, avec des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'information : www.kyriba.com/fr

5 septembre 2023 à 08:10

