Le Fenjiu apporte au monde une expérience de consommation plus saine

TAIYUAN, Chine, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le Fenjiu, connu comme « l'âme du Baijiu chinois (un type de liqueur chinoise) », a une histoire de plus de 6 000 ans et a toujours adhéré à une qualité de premier ordre. Les céréales brutes de qualité, la source d'eau naturelle pure et le processus de production sans pollution font du Fenjiu un synonyme de « liqueur saine », offrant une meilleure qualité et une expérience de consommation plus saine aux gens du monde entier.

La base de plantation des céréales brutes du Fenjiu se trouve dans la zone géographique de choix, entre 36 et 45 degrés de latitude nord En outre, l'eau utilisée pour le brassage du Fenjiu provient de l'eau minérale karstique située à 840 mètres sous terre. Il s'agit d'une sorte d'eau naturelle faiblement alcaline, ce qui confère à Fenjiu un aspect clair et pur.

La production de Fenjiu doit passer par 36 étapes de contrôle, 183 points de contrôle de qualité et respecter 2 182 normes établies, ce qui dépasse de loin les normes internationales en matière de sécurité alimentaire et d'indicateurs de santé, et apporte aux consommateurs une liqueur plus parfumée et plus saine.

