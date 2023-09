AVIS AUX MÉDIAS - Une rentrée sous le signe de l'inflation : comment composer avec ses finances personnelles





MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Avec une inflation généralement supérieure à la moyenne canadienne depuis le début de 2023, les ménages québécois se retrouvent confrontés à des choix souvent difficiles afin de ne pas excéder leur budget ou encore gérer leurs dettes déjà malheureusement trop élevées.

Pour de nombreux consommateurs, force est de constater que les dépenses liées à la rentrée scolaire, à la fin des vacances (souvent payées à crédit), au coût élevé du panier d'épicerie et à l'augmentation des paiements hypothécaires, entre autres, les contraignent au surendettement et, conséquemment, à l'insolvabilité.

D'ailleurs, au chapitre de l'insolvabilité des consommateurs québécois (faillites et propositions), on dénote encore une hausse des dossiers en juillet 2023 (19,6%), comparativement à la même période l'an dernier. Depuis le début de l'année 2023, c'est une augmentation moyenne de 20,4 % par rapport à 2022 qui est observée. Cette tendance haussière devrait perdurer en raison de la conjoncture économique difficile pour de nombreux Québécois.

À titre indicatif, du côté des entreprises québécoises, les dossiers d'insolvabilité ont cru de 41,1 % en juillet dernier, comparés à juillet 2022. Depuis janvier 2023, la hausse moyenne se chiffre à 35,8%, par rapport à 2022.

Réduire les effets de la hausse des taux d'intérêt sur ses finances

Comment garder la tête hors de l'eau? Les conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité (SAI) de Raymond Chabot prodigueront de judicieux conseils aux consommateurs pour mieux naviguer à travers ce vent de face occasionné par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, tout en réitérant les solutions qui s'offrent à eux pour se sortir, le cas échéant, de la tempête du surendettement. Nos SAI sauront transmettre des conseils clés, notamment sur les éléments suivants : revoir son budget, prioriser les dettes à payer et constituer un fonds d'urgence. Ces pistes de solutions permettront à plusieurs consommateurs de mieux composer avec le contexte économique et financier actuel.

Pour en savoir davantage sur les façons de contrer les effets de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt

sur les finances personnelles, sur l'impact des dettes sur la santé mentale ou encore sur les solutions offertes

face au surendettement, les représentants des médias sont invités à communiquer avec

Gaëlle Fontaine, conseillère en communications et affaires publiques, à [email protected] ou

au 438 349-0842 pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de leur région.

