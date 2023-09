La base de fabrication de DMEGC Solar à Lianyungang entre en service et produit le premier module solaire à haut rendement de 5 GW





DONGYANG, Chine, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- DMEGC Solar a récemment célébré une étape importante avec la sortie de la ligne de production de son premier module solaire à haut rendement de 5 GW à la base de fabrication de Lianyungang, marquant ainsi la transition de la base vers une production à grande échelle. Cette base n'est pas seulement la cinquième base de fabrication intelligente de DMEGC Solar, mais aussi sa deuxième plus grande implantation dans la région.

La construction de la base de Lianyungang a débuté en avril 2023 et a permis de lancer le premier produit et la production de masse en seulement quatre mois, ce qui témoigne de l'efficacité opérationnelle qui fait la réputation de DMEGC. Grâce à la mise en service de la base de Lianyungang, la capacité de production de modules de DMEGC Solar a atteint 12 GW.

Avec une capacité de production prévue de 5 GW, la nouvelle base utilise des cellules TOPCon à haut rendement de type N de grande taille et un ensemble de technologies de pointe, notamment « SMBB + Half-cell », la découpe laser sans perte et l'emballage à haute densité. Ces technologies promettent des performances supérieures en termes de puissance, de rendement, de bi-facialité, de coefficient de température et de faible luminosité. Les modules sont conçus pour fournir une puissance de sortie maximale de 630 W et un rendement de 22,54 %, ce qui les rend adaptés à diverses applications telles que les projets de centrales électriques à grande échelle et divers scénarios « PV+ ». Leur conception avancée permet d'augmenter efficacement la production d'énergie et de réduire le coût levé de l'électricité, répondant ainsi à la demande croissante du marché pour des modules à haut rendement et à forte puissance.

Engagée dans une croissance respectueuse de l'environnement, intelligente et durable, la base de DMEGC Solar à Lianyungang a intégré l'automatisation, la numérisation et l'intelligence pour créer une usine numérique intelligente à la pointe de la technologie. La transition vers la fabrication numérique favorise la production de modules photovoltaïques efficaces et fiables. La base s'apprête à lancer son initiative « 100 % énergie durable », qui vise à éliminer les émissions de carbone tout au long de ses processus de fabrication et à établir une référence pour les usines durables et neutres en carbone dans l'industrie.

Le passage à la production de masse sur le site de Lianyungang marque un tournant dans l'entrée de DMEGC Solar sur le marché des semi-conducteurs TOPCon de type N. En exploitant son expertise en matière de gestion de la chaîne industrielle, de recherche et développement technologique et de fabrication intelligente, DMEGC Solar vise à améliorer l'efficacité de la production, à accroître la qualité des produits, à réduire les coûts de production et à accélérer les livraisons. Cet engagement permet non seulement d'élargir la gamme de modules de premier ordre, mais aussi de consolider la volonté de DMEGC Solar de favoriser un avenir plus durable et à faible émission de carbone, aux côtés de ses partenaires.

