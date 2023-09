Lancement de Sauvez des fesses, Sauvez des vies, une campagne d'engagement pour le dépistage du cancer colorectal





MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - La Coalition canadienne du cancer colorectal lance aujourd'hui la campagne Sauver des Fesses, Sauver des vies -- Engagez-vous, une initiative d'engagement qui vise à attirer des collectivités, des organismes communautaires et des entreprises de tout type à signer l'engagement pour diffuser l'importance d'aller se faire dépister pour le cancer colorectal. Cette campagne sera lancée à l'échelle nationale, mais débute au Québec.

L'objectif de cette initiative est d'augmenter le taux de dépistage du cancer colorectal parmi la population à risque moyen, soit les personnes de 50 à 74 ans.

L'objectif national de dépistage du cancer colorectal est établi à 60 % de la population ciblée et n'a toujours pas été atteint au pays. Par conséquent, cette Coalition a été créée pour répondre à ce besoin non comblé au Québec et dans l'ensemble du pays.

« Nous croyons que c'est ensemble que nous pouvons réduire l'incidence et la mortalité de cette maladie, en ralliant les collectivités, les organisations locales et les entreprises à encourager leur personnel et leur membres à risque moyen de se faire dépister pour le cancer colorectal. Nous les aiderons avec des ressources pour diffuser l'importance du dépistage. Nous devons éviter que ce cancer ne devienne la première cause de décès par cancer en créant des relations plus fortes et en démontrant aux Canadiennes et aux Canadiens que le cancer colorectal est évitable, traitable et guérissable s'il est diagnostiqué à temps », indique Barry D. Stein, président de Cancer Colorectal Canada et survivant d'un cancer du côlon de stade IV.

Début d'une tournée provinciale de sensibilisation

La campagne est lancée au Québec et sera jumelée à la Tournée du côlon géant qui s'arrêtera dans 10 villes à travers la province au cours des deux prochains mois. Il s'agit d'une tournée québécoise de sensibilisation auprès des collectivités et qui met en vedette une grande exposition multimédia sur le côlon humain et qui est soutenue financièrement par le Programme québécois de cancérologie.

Les organisations et les entreprises de toute la province sont invitées à prendre un engagement pour informer leur réseau sur la maladie et inciter leurs membres, leurs employés et leurs partenaires d'affaires, surtout les personnes de 50 ans et plus, à aller se faire dépister pour le cancer colorectal par le biais du RSOSi (test immunochimique de sang occulte dans les selles). Ce dépistage est simple et non invasif qui peut être effectué dans l'intimité de son domicile et qui est disponible auprès des autorités de santé publique de chaque province.

Pour plus de détails, consultez la page web de l'initiative: www.sauvez-des-fesses.ca

Partenaires inauguraux derrière Sauver des Fesses, Sauver des vies

Voici une liste des partenaires inauguraux derrière l'initiative:

Alberta Colorectal Cancer Screening Program

Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Association Canadienne de Gastroentérologie

ATGEN Canada

Coalition priorité cancer du Québec

Colorectal Cancer Screening Program Prince Edward Island

Dr. Alan Barkun

Dr. Charles Ménard

Dr. Marc Bradette

Dr. Mustafa Tehfe

Fondation québécoise du cancer

Nova Scotia Health Colon Cancer Prevention Program

Olympus Corporation

Regroupement des organisations communautaires en oncologie (ROCO)

Réseau d'informations et soutien pour le cancer colorectal

Saskatchewan Screening Program for Colorectal Cancer

Société canadienne du cancer

À propos du cancer colorectal

Au Québec, le cancer colorectal, plus connu sous le nom de cancer du côlon, est la deuxième cause de mortalité liée au cancer chez les hommes et la troisième chez les femmes. Il est désolant de constater qu'en 2023, environ 24 300 individus (13 500 hommes et 10 800 femmes) se verront diagnostiquer d'un cancer colorectal et environ 9 400 (5 200 hommes et 4 200 femmes) en mourront. Au Québec, environ 6 200 individus (3 500 hommes et 2 700 femmes) recevront un diagnostic de cancer colorectal et environ 2 550 (1 400 hommes et 1 150 femmes) en mourront.

À propos de Cancer Colorectal Canada et de la Coalition canadienne du cancer colorectal

Fondée par Cancer Colorectal Canada en août 2023, la Coalition canadienne du cancer colorectal compte parmi ses membres pionniers des organismes québécois de cancérologie, des experts, des associations et des agences vouées à la réduction de l'incidence et de la mortalité du cancer colorectal au Canada.

Cancer Colorectal Canada est l'organisation canadienne à but non lucratif dédiée aux patients et menée par des patients. Depuis 1998, elle s'est engagée à sensibiliser et à éduquer la population sur le cancer colorectal. La fondation offre également du soutien aux patients et à leurs aidants, en plus de défendre leurs intérêts. Son objectif est de réduire l'incidence et le taux de mortalité du cancer colorectal au Canada et d'améliorer la qualité de vie des patients, de leur famille et de leurs proches-aidants.

SOURCE Cancer Colorectal Canada

5 septembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :