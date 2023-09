AVIS AUX MÉDIAS - La FTQ, membre du Front commun, manifeste devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont





MONTRÉAL, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des négociations dans le secteur public, les représentants des affiliés de la FTQ (SCFP, SQEES-298, SEPB, UES 800) membres du Front commun seront ce midi le 5 septembre, devant l'hôpital Maisonneuve-Rosemont afin de faire connaître leur soutien à tout le personnel du centre hospitalier et rappeler que les négociations du secteur public concernent l'ensemble de la population du Québec.

En éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur, il est temps que le gouvernement de la CAQ se mette en mode résolution et dépose de véritables offres à ses travailleuses et travailleurs du secteur public. «?Ce que nous propose le gouvernement, 9 % de hausse salariale sur 5 ans, est inacceptable et insultant, alors que tous au gouvernement comme dans la population la solution à l'attraction et la rétention du personnel passe par de bonnes conditions d'exercices d'emplois et des salaires à la hauteur de la tâche. », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Manifestation pour nos services publics Date : 5 septembre Heure : À partir de midi Où : Départ de la marche devant l'hôtel Universel 5 000, Sherbrooke Est, arrivée à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont au 5415, Boul de l'Assomption Montréal. Qui : Magali Picard présidente de la FTQ



Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

FTQ, https://ftq.qc.ca

5 septembre 2023 à 06:00

