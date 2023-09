/R E P R I S E --Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse/





OTTAWA, ON, le 31 août 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, fera une annonce en compagnie du secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mike Kelloway, et du secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Jaime Battiste, au sujet de l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse. Une période de questions suivra.

Date : Le mardi 5 septembre 2023

Heure : 13 h 45 (heure de l'Atlantique) / 12 h 45 (heure de l'Est)

Lieu :

Lieu historique national du Canada Alexander-Graham-Bell

559, rue Chebucto

Baddeck (Nouvelle-Écosse)

Les représentants des médias sont invités à communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence ou pour obtenir les renseignements qui leur permettront de participer à la téléconférence.

