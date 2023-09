/R E P R I S E -- Avis aux médias - Programme de sécurisation aux abords des écoles 2023/





MONTRÉAL, le 4 sept. 2023 /CNW/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, et la responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif, Sophie Mauzerolle, invitent les représentantes et représentants à une conférence de presse en lien avec le Programme de sécurisation aux abords des écoles. Elles seront accompagnées de Stéphane Desroches, chef de la Section de la sécurité routière au sein du SPVM, ainsi que de Laurence Parent, présidente de la commission sur le transport et les travaux publics.

Date : Le 5 septembre 2023



Heure : 8 h 00 : Prise d'images

8 h 15 : Conférence de presse



Lieu : Derrière l'école Honoré Mercier, à l'intersection des rues Eadie et Holy Cross, dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Référence : 6242 rue Eadie.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

5 septembre 2023 à 05:00

