Cet automne, AgriRÉCUP tiendra à nouveau sa collecte des pesticides et médicaments périmés ou non utiles

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 05 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cet automne, les équipes d'AgriRÉCUP parcourront le Québec. Pour les agriculteurs, il s'agit d'une occasion en or de se départir de façon sécuritaire et pratique, des pesticides agricoles et des médicaments (bétail, chevaux, volaille) non utiles ou périmés. Les agriculteurs pourront ainsi déposer gratuitement aux sites participants, les produits ci-dessous qui seront acceptés.



Produits acceptés Les pesticides agricoles périmés ou non utiles (portant un numéro d'homologation sur l'étiquette. Cela inclut aussi les bandes miticides). Les pesticides commerciaux utilisés sur les terrains de golf, de même que les produits antiparasitaires industriels et commerciaux (portant un numéro d'homologation sur l'étiquette). Les médicaments destinés au bétail, à la volaille ou aux chevaux (avec un numéro DIN, un numéro de série, un numéro de notification ou un numéro d'homologation sur leur étiquette).

Le programme N'ACCEPTE PAS :

Fertilisants, solutions de rinçage diluées, grandes quantités de produits non ouverts

Bidons pleins et non ouverts d'adjuvants et de surfactants

Contenants d'aérosols, de désinfectants et d'assainisseurs des fermes

Aiguilles ou objets tranchants, aliments médicamentés, déchets et médicaments des cliniques vétérinaires, étiquettes d'oreille

Pesticides domestiques et tout autre déchet ménager dangereux



AgriRÉCUP est une organisation nationale mise en place par l'industrie pour aider les agriculteurs à gérer les déchets agricoles à la ferme. Elle collabore avec l'Institut canadien de la santé animale (ICSA) et l'UPA pour offrir ce programme. Du 18 septembre au 6 octobre, le programme de collecte se déroulera dans 32 localités de la province, sous forme d'événements d'une journée ou de plusieurs jours. La liste détaillée se trouve à la page suivante.

Événements d'une journée (blitz) L'ISLE-VERTE Lundi 18 septembre Unoria Coopérative LE BIC Mardi 19 septembre Unoria Coopérative LOUISEVILLE Mardi 19 septembre Novago Coopérative SAINT-THOMAS-DE-JOLIETTE Mercredi 20 septembre Agrocentre Lanaudière inc. MIRABEL Jeudi 21 septembre Les Meuneries Mondou & Campagnard PARISVILLE Jeudi 21 septembre Covris Coopérative NICOLET Vendredi 22 septembre Agrocentre Technova inc. SAINT-CLET Vendredi 22 septembre Synagri SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI Lundi 25 septembre Avantis Coopérative SAINT-RÉMI Mardi 26 septembre Agrocentre Fertibec inc. SAINTE-HÉNÉDINE Mardi 26 septembre Avantis Coopérative SAINT-LÉONARD D'ASTON Mercredi 27 septembre William Houde SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE Mercredi 27 septembre Gérard Maheu inc. COMPTON Jeudi 28 septembre Agrocentre Technova inc. SAINT-ISIDORE Jeudi 28 septembre Synagri STANBRIDGE STATION Vendredi 29 septembre Agrocentre Farnham inc. SAINT-CASIMIR Lundi 2 octobre Novago Coopérative SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES Mardi 3 octobre Synagri SAINT-HYACINTHE Mardi 3 octobre Agrocentre Saint-Hyacinthe SAINT-SIMON Mercredi 4 octobre William Houde SAINT-PIE Jeudi 5 octobre Agrocentre TECHNOVA inc. SAINT-HYACINTHE Vendredi 6 octobre Novago Coopérative





Collectes sur 3 semaines - du lundi 18 septembre au vendredi 6 octobre AMQUI Unoria Coopérative CAPLAN Unoria Coopérative GRACEFIELD La Coop Gracefield LA SARRE Novago Coopérative LATERRIÈRE Synagri NORMANDIN Nutrinor Coopérative SAINT-GÉDÉON Nutrinor Coopérative THURSO Novago Coopérative VICTORIAVILLE Vivaco groupe coopératif VILLE-MARIE Novago Coopérative



Chaque année, les agriculteurs sont confrontés au défi d'éviter que les restes de produits phytosanitaires et médicaments aboutissent dans l'environnement. Le programme leur propose une solution efficace.

Christine Lajeunesse, directrice d'AgriRÉCUP, est du Canada, précise : «?Les producteurs agricoles québécois sont engagés dans une gestion durable de leurs fermes. Ils participent à ce programme depuis des années ». Elle ajoute : «?Tous les participants apprécient cette opportunité d'éliminer ces produits en respectant des normes rigoureuses de santé, de sécurité et d'environnement ».

Depuis 2010, AgriRÉCUP gère la collecte des pesticides périmés. Le partenariat créé en 2014 avec l'Institut canadien de la santé animale (ICSA) a permis d'y ajouter les médicaments périmés destinés aux animaux de ferme.

«?L'ICSA et ses entreprises membres sont ravis de soutenir une fois de plus les prochaines collectes d'AgriRÉCUP cet automne. Conscients du lien entre la santé animale, la santé humaine et notre environnement, nous sommes très fiers de notre partenariat de longue date avec AgriRÉCUP. Il illustre l'engagement constant pour la protection de l'environnement et les initiatives d'agriculture durable?» de déclarer Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l'ICSA.

Les membres d'AgriRÉCUP reliés à l'industrie de phytoprotection, en partenariat avec ceux de l'ICSA, couvrent les coûts du programme. Ainsi, les agriculteurs peuvent déposer leurs produits périmés sans frais. L'UPA appuie AgriRÉCUP depuis le début du programme en informant ses membres des collectes et en les incitant à y participer massivement.

Tous les déchets sont éliminés de façon sécuritaire par incinération à haute température. La dernière collecte au Québec, qui a eu lieu en 2020, a permis de récupérer 63?499 kilogrammes de pesticides non utiles et 1?368 kilogrammes de médicaments périmés pour animaux de ferme.

Les collectes se font chez les détaillants agricoles locaux pour en faciliter l'accès. Les agriculteurs peuvent consulter le site web d'AgriRÉCUP pour choisir l'événement qui leur convient. Ils doivent simplement se rendre à l'onglet « Quoi recycler et où » et cliquer sur «?Pesticides et médicaments (bétail et chevaux) non utiles ou périmés?».

Autres provinces qui tiendront aussi des collectes à l'automne 2023 Colombie-Britannique

2 au 4 octobre Île de Vancouver 10 au 13 octobre Vallée du Fraser Saskatchewan (sud) 23 au 27 octobre Île-du-Prince-Édouard 30 octobre au 7 novembre



Au sujet d'AgriRÉCUP

AgriRÉCUP est un organisme national mis en place par l'industrie agricole afin de gérer de façon optimale et responsable les programmes de récupération et de valorisation des plastiques, emballages et autres produits issus de l'agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP collecte les matériaux en vue de leur recyclage et de leur élimination en toute sécurité par l'intermédiaire d'un réseau de quelque 1?500 détaillants agricoles et partenaires municipaux. AgriRÉCUP est financé par ses membres exerçant leurs activités dans les secteurs de la protection des cultures, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires et des industries utilisant les plastiques agricoles.

Pour obtenir plus d'informations sur les lieux de collecte, veuillez consulter : https ://agrirecup.ca/materiaux/pesticides-et-medicaments-pour-betail-non-desires-ou-perimes/

Au Québec, AgriRÉCUP collecte les contenants et les sacs vides utilisés en agriculture ainsi que les plastiques de fenaison et la tubulure acéricole.

AgriRÉCUP occupe des bureaux à Saint-Bruno-de-Montarville, Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan) et à Etobicoke (Ontario).

Si vous avez des questions concernant les produits acceptés dans ce programme de collecte, veuillez téléphoner au 877 622-4460 ou contactez-nous à : [email protected]

https ://agrirecup.ca

Personne-ressource :

Christine Lajeunesse

AgriRÉCUP, directrice, est du Canada

450 804-4460 | [email protected]

5 septembre 2023 à 05:05

