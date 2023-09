AutoCrypt Security Fuzzer étend les capacités de fuzzing des véhicules grâce à une mise à niveau majeure





SÉOUL, Corée du Sud, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La société de solutions de cybersécurité et de mobilité automobile AUTOCRYPT a lancé une mise à niveau majeure de son logiciel de fuzzing automobile : AutoCrypt Security Fuzzer. La mise à niveau (version 2.0) offre une gamme de tests beaucoup plus vaste et une plus grande automatisation, permettant aux constructeurs automobiles de bénéficier d'un processus de fuzzing simplifié et plus efficace pour la conformité UN R155 (WP.29).

AutoCrypt Security Fuzzer est sorti pour la première fois en décembre 2021. En tant que première solution de fuzzing pour les véhicules au monde, ses algorithmes de fuzzing ont été construits à partir des structures de services de diagnostic unifiés (SDU), le protocole de communication utilisé dans les unités de commande électronique (UCE). La version 2.0 étend la gamme de tests au-delà des UCE pour couvrir d'autres protocoles comme le réseau de zone de contrôle (CAN), le Wi-Fi, le Bluetooth à basse consommation (BLE), et surtout, l'Ethernet, qui est une composante cruciale des véhicules définis par logiciel. La plateforme v2.0 permet également d'ajouter de nouveaux protocoles via des mises à jour logicielles.

Grâce à une interface utilisateur intuitive, AutoCrypt Security Fuzzer v2.0 améliore considérablement l'expérience utilisateur. Mais son plus grand point fort réside dans ses capacités de fuzzing intelligent. Il identifie avec précision les fonctions et les spécifications techniques de chaque cible de test et génère des cas de test à partir de ces caractéristiques, ce qui garantit que seuls les cas de test pertinents sont intégrés dans le programme. De plus, les tests peuvent être assignés au niveau du projet, ce qui permet des tests continus pour plusieurs UCE. Même en cas d'interruption imprévue, le processus de fuzzing continuera à partir de ses algorithmes d'automatisation. Toutes ces fonctionnalités rendent AutoCrypt Security Fuzzer exceptionnellement efficace et facile à utiliser.

Le directeur d'AUTOCRYPT, Daniel ES Kim, a souligné l'importance des tests de fuzzing pour la production de véhicules : « Les tests de fuzzing sont non seulement un moyen efficace d'identifier les vulnérabilités logicielles à un stade précoce, mais également un processus nécessaire pour recevoir l'homologation de type du véhicule requise par la norme UN R155. » Concernant AutoCrypt Security Fuzzer, il a ajouté : « Nous avons spécifiquement mis au point cette solution pour l'industrie automobile. Elle offre des services de diagnostic et des caractéristiques de support NRC fondées sur la norme ISO 14229. Elle prend également en charge toutes les spécifications ISO-TP définies dans la norme ISO 15765. »

AutoCrypt Security Fuzzer est un composant de la solution de sécurité embarquée (IVS) d'AUTOCRYPT, une solution de cybersécurité automobile de bout en bout qui sécurise toutes les étapes du cycle de vie du véhicule, offrant une vaste gamme de produits et de services allant des TARA et des tests de sécurité au système de détection et de prévention des intrusions (IDPS) en passant par le centre d'opérations de sécurité des véhicules (vSOC). Pour en savoir plus sur la solution IVS d'AUTOCRYPT, contactez [email protected].

À PROPOS d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est un acteur majeur de la cybersécurité automobile et des technologies de mobilité intelligente. La société est spécialisée dans le développement et l'intégration de logiciels et de processus de sécurité pour les systèmes embarqués, les communications V2X, la technologie Plug&Charge et la gestion de flotte, ouvrant la voie à un écosystème C-ITS sécurisé et fiable. AUTOCRYPT fournit également des plateformes de gestion et de service pour les opérateurs et les utilisateurs finaux de l'e-mobilité et du MaaS, contribuant ainsi à une mobilité durable et universelle.

