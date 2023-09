DIDIER LANDAIS NOMMÉ CEO DE 4P-PHARMA POUR GUIDER L'ENTREPRISE VERS UN NOUVEAU CHAPITRE DE SON DEVELOPPEMENT





4P-Pharma, entreprise de Biotechnologie lilloise pionnière de la régénération de médicaments est heureuse de franchir une nouvelle étape significative de son histoire. Lors du dernier conseil stratégique, la nomination de Didier Landais en tant que nouveau CEO de 4P-Pharma a été entérinée.

Fondée en 2014 par Revital Rattenbach, 4P-Pharma entre dans une nouvelle ère de son développement. Le 1er septembre 2023, Didier Landais succède à Revital Rattenbach, au poste de CEO de 4P-Pharma. Elle occupe désormais les fonctions de Présidente Exécutive.

Fort de plus de 30 ans d'expérience internationale dans l'industrie pharma/biotech, Didier Landais se distingue en tant que leader exécutif. Sa carrière s'est illustrée dans des domaines clés tels que la recherche et le développement, la stratégie et le business développement.

Sa vaste expérience internationale et son leadership éprouvé positionnent Didier Landais comme le choix idéal à ce poste stratégique. Ses réalisations antérieures témoignent de sa capacité exceptionnelle à conduire nos équipes vers l'excellence, transformant des visions ambitieuses en résultats tangibles. Ensemble, le nouvel exécutif unira ses forces pour accélérer le développement de l'entreprise.

"Nous sommes à l'aube d'une période charnière pour 4P-Pharma. La nomination de Didier renforce notre engagement envers l'innovation et la croissance. Sa passion pour la recherche scientifique, combinée à sa compréhension approfondie du marché, fera avancer notre mission qui est de transformer la façon dont nous abordons la santé et le bien-être pour impulser des dynamiques de succès." a déclaré Revital Rattenbach, Présidente Exécutive de 4P-Pharma.

Une forte expertise en France et à l'international, pour accélérer le développement de 4P-Pharma

Didier Landais est titulaire d'un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire de l'Université Louis Pasteur (Strasbourg), ainsi que d'un Executive MBA à l'ESSEC (Paris). Il a commencé sa carrière en tant que chercheur et chef de projet en oncologie à la division de thérapie génique chez RPR-Gencell (Sanofi) avant de devenir Directeur du business developpement et Directeur général de la thérapie cellulaire où il a dirigé le développement international d'un vaccin contre le cancer chez IDM Pharma. Il a entre autres occupé les fonctions de Directeur du développement chez Biotecnol et de Chief Business Officer chez Genome Profiling. C'est sous sa direction en tant que responsable international du licensing que Servier a conclu plusieurs accords notables, notamment avec Celsius, Oncodesign et Seal Rock. Plus récemment, il était COO et CBO de Labgenius Ltd à Londres.

" Rejoindre 4P-Pharma est une étape importante pour moi. Nous développons des molécules à haut potentiel qui transforment véritablement la vie des patients. Avec le soutien de Revital et de nos équipes passionnées, je suis convaincu que nous franchirons de nouveaux horizons et repousserons plus loin les frontières de l'innovation. " : s'est exprimé Didier Landais, CEO de 4P-Pharma.

En tant que CEO, Didier Landais a la responsabilité de la stratégie globale de l'entreprise sur le plan scientifique, des partenariats et de la croissance externe. Revital Rattenbach, désormais Présidente exécutive de 4P-Pharma, reste activement impliquée dans la consolidation financière et les orientations stratégiques, garantissant la pérennité de la vision fondatrice de l'entreprise.

4P-Pharma demeure profondément engagée envers ses partenaires, ses investisseurs et sa mission d'apporter des solutions novatrices aux défis de la santé mondiale.

A PROPOS DE 4P-PHARMA

4P-Pharma est une société de biotechnologie lilloise au stade clinique, pionnière de la régénération de médicaments fondée en 2014. Elle se consacre à la régénération de médicaments dans l'objectif de développer des thérapies curatives pour des maladies graves non traitées. Sa démarche se différencie du développement pharmaceutique traditionnel par une approche de développement circulaire innovante, qui réduit le temps, les coûts et les risques, pour apporter des solutions thérapeutiques inédites le plus rapidement possible aux patients. 4P-Pharma exploite des candidats médicaments dont le temps de développement est réduit notamment grâce à des opportunités règlementaires (« emergency use » ou autorisation conditionnelle de mise sur le marché) avec une forte propriété intellectuelle. 4P-Pharma se positionne ainsi sur des « blue-ocean markets ».

