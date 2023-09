Tronsmart dévoile le haut-parleur de fête portable Bang Max, avec un son riche et détaillé et des basses percutantes





Améliorez votre plaisir en plein air grâce à un puissant haut-parleur de fête aux lumières colorées et palpitantes synchronisées au rythme de la musique

SHENZHEN, Chine, le 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Préparez-vous à plonger dans une fusion exaltante de son et de lumière pour un plaisir inégalé lors des fêtes grâce au dernier chef-d'oeuvre de Tronsmart, le haut-parleur Bang Max. Modèle phare de la célèbre série d'enceintes de fête Bang de Tronsmart, le Bang Max étonne par sa puissance sonore impressionnante de 130 W et ses lumières vibrantes dynamiques qui se synchronisent avec le rythme de la musique.

Une Sonic Odyssey avec le système audio avancé à 3 voies

Découvrez un festin auditif multidimensionnel grâce au système audio avancé à trois voies du Bang Max, alimenté par six transducteurs haut de gamme. Les doubles tweeters, les doubles tweeters intermédiaires, ainsi que les doubles woofers travaillent en étroite collaboration pour offrir des basses profondes, des médiums immersifs et des aigus nets. Grâce à la technologie exclusive TuneConntm de Tronsmart, il peut synchroniser l'audio sur plus de 100 haut-parleurs pour un son de fête imbattable. De plus, la combinaison de 2 Bang Max via TWS peut également produire un son stéréo fantastique.

Ambiance personnalisée et divertissement illimité

Améliorez le divertissement de fête avec l'application Tronsmart, qui propos des jeux de lumière uniques et des modes EQ personnalisables. Les modes EQ personnalisés répondent au goût unique tandis que le spectacle lumineux améliore l'atmosphère, ajoutant une touche d'enchantement aux fêtes.

Une fête ininterrompue, à tout moment et en tout lieu

Grâce à son étonnante autonomie de 24 heures, Bang Max permet à chaque battement de coeur rythmique de durer toute la nuit. De plus, il accueille des entrées micro et guitare filaires, ce qui permet d'organiser des séances improvisées et des séances de jam qui apportent de l'originalité à vos événements. Ne laissez pas le mauvais temps gâcher votre fête. De plus, avec une étanchéité IPX6 et une conception durable, il est prêt à conquérir n'importe quel événement en plein air, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil.

Disponibilité et prix

En offrant trois prises différentes (US/UK/EU), le Bang Max est capable de s'adapter aux besoins spécifiques en énergie des différentes régions, offrant aux clients une expérience transparente et personnalisable en fonction de leurs préférences.

Le Bang Max est offert à un prix préférentiel exclusif de 169,99 $/169,99 £/179,99 ? sur Amazon , Geekbuying et le site web de Tronsmart à partir du 5 septembre.

À propos de Tronsmart

Fondée en 2013, Tronsmart est une marque technologique qui conçoit et fabrique des accessoires technologiques de classe mondiale, qui ont obtenu des recommandations de Qualcomm, Forbes, Yahoo et d'autres médias. En 2018, la société a choisi Luis Suarez comme ambassadeur officiel. La société possède plus de 40 brevets et a rapidement étendu ses activités dans plus de 90 pays. La valeur essentielle de Tronsmart est de faciliter la vie de ses clients en proposant des produits de haute technologie, de haute qualité et de haute performance.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2198842/Tronsmart_Bang_Max_Portable_Party_Speaker.jpg

5 septembre 2023 à 04:00

