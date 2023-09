GMO GlobalSign participera à deux événements importants sur la cybersécurité en France en septembre





L'autorité de certification navigue dans l'avenir au SIDO à Lyon et à la table ronde Solutions Numériques à Paris

LOUVAIN, BELGIUM / ACCESSWIRE / le 5 septembre 2023 / GMO GlobalSign K.K. (https://www.globalsign.com/fr), autorité de certification (CA) mondiale et fournisseur de premier plan de solutions de sécurité des identités, de signature numérique et d'IoT, a annoncé aujourd'hui sa participation à deux événements très attendus en septembre en France. Avec un engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence, GMO GlobalSign est prêt à s'engager avec les pairs de l'industrie et les passionnés lors de ces rassemblements pour explorer les dernières avancées en matière de confiance numérique, d'IoT, d'Intelligence Artificielle, de XR et de technologies robotiques.

Le 14 septembre, GMO GlobalSign participera à la table ronde "Confiance numérique : Comment garantir l'identité du signataire, la sécurité des documents et le respect des nouvelles réglementations ?" organisée par la célèbre publication en cybersécurité, Solution Numérique, à Paris. Cet événement approfondira des sujets cruciaux concernant la vérification de l'identité, la sécurité des documents et le respect des nouvelles réglementations. Les participants peuvent s'attendre à des discussions sur la manière de garantir l'authenticité des signatures, d'améliorer la sécurité des documents et de naviguer dans les normes de conformité en constante évolution. Les experts de GMO GlobalSign, Arnaud Vanderroost, vice-président des ventes pour la région EMEA, et Olivier Marset, responsable des comptes pour la France, contribueront à ces conversations en échangeant avec Jean-Christophe Tic, directeur général de Fiparco, et en partageant leurs idées et leur expertise dans l'établissement de la confiance numérique dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Pour les inscriptions, veuillez cliquer ici.

Pour sa 9ème édition, le salon SIDO se tiendra les 20 et 21 septembre 2023. GlobalSign se réjouit de participer activement à cet événement prestigieux. Avec plus de 300 exposants, 60 conférences et 180 intervenants, le SIDO s'est fermement établi comme la plateforme B2B ultime pour la convergence des technologies IoT, AI, XR et Robotique. Depuis son introduction en 2015, le SIDO à Lyon est resté un événement phare, réunissant les leaders de l'industrie pour façonner collectivement l'avenir de ces domaines transformateurs.

Lors de SIDO 2023, GlobalSign sera mis en évidence au stand E304, offrant aux participants l'opportunité de s'engager avec les experts de l'entreprise, de découvrir des solutions de sécurité de pointe et d'explorer les dernières tendances en matière d'identité et de confiance dans le paysage numérique. L'environnement dynamique de l'événement est propice à l'établissement de liens significatifs, au partage des connaissances et à la collaboration entre les professionnels du secteur, les visionnaires et les innovateurs.

La participation de GMO GlobalSign à la table ronde et au salon SIDO reflète l'engagement continu de l'entreprise à faire progresser la sécurité numérique, l'innovation et à encourager la collaboration entre les industries. Pour organiser une réunion avec les représentants commerciaux de GMO GlobalSign lors de l'un ou l'autre de ces événements, veuillez contacter:

[email protected]

Pour les demandes de renseignements des médias, les interviews ou de plus amples informations, veuillez contacter

Melanie Faller

Responsable des relations publiques France/DACH - EMEA

Tél : + 44 73 111 99 821

E-mail : [email protected]

À propos de GMO GlobalSign

Comptant parmi les autorités de certification les plus enracinées au monde, GMO GlobalSign est le principal fournisseur de solutions de sécurité et d'identité de confiance permettant aux entreprises, aux grandes entreprises, aux fournisseurs de services basés sur le cloud et aux innovateurs IoT du monde entier de mener des communications en ligne sécurisées, de gérer des millions d'identités numériques vérifiées et d'automatiser l'authentification et le cryptage. Ses solutions d'infrastructure à clé publique (PKI) et d'identité à grande échelle prennent en charge les milliards de services, d'appareils, de personnes et d'objets qui composent l'IoT. GMO GlobalSign est une filiale de GMO GlobalSign Holdings, Inc, membre du groupe japonais GMO Internet Group, et possède des bureaux en Amérique, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.globalsign.com.

5 septembre 2023 à 04:00

