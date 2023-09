Graticule nomme Patrick Wulf Hanson au poste de Chief Alliance Officer pour les opérations dans l'UE





Graticule, une CRO de données réelles qui mène des projets de recherche et de développement en sciences du vivant avec des partenaires de données américains et internationaux, a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Patrick Hanson en tant que Chief Alliance Officer.

Daniel Poscover, fondateur et CEO de Graticule, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Patrick dans notre équipe de direction. Grâce à sa grande expérience en matière de gestion des parties prenantes, d'engagement et d'interactions étroites avec les leaders d'opinion et les autorités réglementaires, je suis convaincu que nous pourrons faire en sorte que nos activités dans l'UE intègrent un réseau beaucoup plus étendu ».

Patrick possède plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, le conseil et le monde universitaire. Il a été vice-président des alliances pour les données réelles en Europe chez Lumanity, chef de la stratégie pour les données réelles en Europe et au Canada chez Parexel, directeur de Real-World Analytics & Solutions Nordics (et responsable du Danemark) chez IQVIA, directeur médical nordique chez McCann Health Nordic, directeur scientifique chez Cohn & Wolfe et Molecule Consultancy, et directeur de la sécurité mondiale des produits, responsable des affaires réglementaires et de l'image de marque chez Novo Nordisk. Avant d'exercer ses fonctions dans l'industrie, Patrick a occupé des postes de recherche et d'enseignement en Suède, au Danemark et aux États-Unis. Il est également l'auteur de manuels et d'articles soumis à des comités de lecture.

Le vaste réseau de Patrick et son expérience européenne diversifiée permettront d'intégrer des stratégies commerciales innovantes et de favoriser les collaborations pour les opérations européennes de Graticule. Patrick est convaincu que son sens du relationnel et des alliances durables, sa capacité à impliquer les parties prenantes, à transmettre un contenu médical avancé à n'importe quel public et à créer de la valeur pour les clients et les patients fera en sorte que Graticule devienne un acteur de premier plan sur le marché européen.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Graticule.

À propos de Graticule

Graticule est une CRO qui mène des projets de recherche et de développement dans le domaine des sciences du vivant avec des partenaires américains et internationaux. L'entreprise se concentre sur l'établissement de relations, d'outils et d'expertise afin de dépasser les barrières traditionnelles qui ont limité les applications des données médicales. Les solutions de Graticule comprennent des études comparatives d'efficacité, la surveillance, l'identification des patients, le recrutement d'essais cliniques et un transfert automatisé de données vers des systèmes de saisie électronique des données. L'entreprise se démarque en se concentrant sur l'accès en temps voulu aux données pertinentes sur les patients grâce à un engagement de proximité avec le réseau de recherche Graticule et les partenaires de données spécifiques au projet. Il ressort de cette approche une équipe qui peut rapidement exploiter des ensembles de données avancés tels que les notes cliniques, l'imagerie, les tests génétiques et les données cliniques structurées, et qui peut élargir la recherche à de grandes populations au fil du temps. Nos solutions comprennent Graticule Study Source, Graticule Patient Finder et Graticule CLEHR.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 septembre 2023 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :