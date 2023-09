REPLY: les inscriptions au Reply Cyber Security Challenge, un marathon de 24 heures sur la cybersécurité, sont désormais ouvertes





Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui pour l'édition 2023 du Reply Cyber Security Challenge, qui en est à sa sixième édition. Cette compétition en ligne, dédiée à la cybersécurité et ouverte aux jeunes professionnels et aux passionnés de cybersécurité du monde entier, a vu la participation de plus de 3800 équipes de 95 pays en 2022.

La compétition, qui aura lieu le vendredi 13 octobre, vise à mettre en concurrence des équipes (de 2 à 4 joueurs) dans un marathon de 24 heures, le défi Capture The Flag (CTF), axé sur l'identification des vulnérabilités volontairement cachées dans les logiciels et les systèmes informatiques.

Développé par Reply Keen Minds, une équipe d'experts en cybersécurité de Reply, le défi comprend cinq niveaux pour chacune des cinq catégories de jeu (Coding, Web, Miscellaneous, Binary et Crypto) dans lesquelles les participants devront essayer de résoudre, dans le temps le plus court possible, des problèmes de sécurité et des énigmes de difficulté croissante.

Le programme de la Ligue des étudiants universitaires est à nouveau confirmé pour cette édition 2023. Chaque participant contribuera à la fois au score de son équipe et à celui de l'université qu'il fréquente. L'université qui obtiendra le meilleur score, basé sur la somme des scores obtenus par les codeurs qui fréquentent cette université, gagnera un prix de son choix, consistant en un soutien financier pour un projet universitaire ou un Arcade Game pour les espaces communs.

À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 octobre, sur le site web challenges.reply.com, les participants auront la possibilité de s'inscrire gratuitement au défi (en inscrivant leur équipe ou en rejoignant d'autres joueurs dans des équipes aléatoires) et de s'entraîner en résolvant d'anciens défis de cybersécurité de Reply dans un environnement "bac à sable".

La victoire sera attribuée aux trois équipes qui, à la fin de la compétition, obtiendront le score le plus élevé et présenteront un rapport montrant les stratégies qu'elles ont adoptées au cours du défi. Le score final sera déterminé par le plus grand nombre de drapeaux cachés identifiés, plus un bonus pour la résolution rapide des problèmes.

Le défi a lieu pendant le Mois européen de la cybersécurité (ECSM), la campagne de sensibilisation européenne qui, chaque année, en octobre, vise à sensibiliser les citoyens, les organisations, les entreprises et les institutions aux principaux risques cybernétiques.

Le Reply Cyber Security Challenge fait partie du programme Reply's Challenges qui, avec les Masters in Digital Finance de la POLIMI Graduate School of Management et AI & Cloud du Politecnico di Torino et le programme Reply Code For Kids, sont quelques-uns des exemples qui témoignent de l'engagement de Reply dans le développement de modèles de formation innovants, capables d'impliquer les nouvelles générations. Aujourd'hui, les Challenges de Reply comptent une communauté de plus de 140 000 joueurs.

Les inscriptions au Reply Cyber Security Challenge seront ouvertes jusqu'au 12 octobre. Toutes les informations sont disponibles sur: challenges.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de big data, de cloud computing, de médias numériques et d'internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

5 septembre 2023 à 03:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :