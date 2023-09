Disques SSD NVMe PCIe Gen3x4 de Cervoz : Vitesse fulgurante avec protection avancée contre les pertes d'énergie





TAIPEI, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, fournisseur de de premier plan de solutions de mémoire et de stockage de qualité industrielle, présente la famille T436 : les disques SSD NVMe PCIe Gen 3x4 de pointe de qualité industrielle. Compatible avec l'interface PCIe Gen3x4, le protocole NVMe et le facteur de forme M.2 2280, la série convient parfaitement au démarrage et au stockage sur PC et cartes mères. Ce qui distingue les disques SSD T436, c'est la technologie exclusive de protection contre les pertes d'énergie de Cervoz.

À une époque dominée par les progrès rapides de l'IdO et de l'IA, notre dépendance à l'égard des données est primordiale. Avec les fluctuations énergétiques mondiales causées par la montée en flèche des besoins informatiques, il faut plus qu'un simple appel à une gestion plus rapide des données. Il est crucial de protéger nos données contre les éventuelles incohérences d'énergie.

Protéger les données contre l'instabilité de l'alimentation

La caractéristique remarquable des T436 est leur technologie avancée PLP (protection contre les pertes d'énergie) . Les coupures d'électricité constituent depuis longtemps un problème majeur pour les disques SSD, dans la mesure où elles rendent les données précieuses vulnérables à la corruption ou à la perte et menacent à la fois l'intégrité des données et la continuité opérationnelle. Pour faire face à ces problèmes, les disques SSD T436 sont dotés de la technologie Powerguard. En cas de coupure de courant inattendue, Powerguard s'active instantanément en puisant de l'énergie supplémentaire dans les condensateurs au tantale, afin que toutes les données contenues dans la mémoire tampon DRAM soient réinscrites dans la mémoire flash NAND. En règle générale, les disques SSD moyens ont besoin d'environ 40 ms de décharge de l'alimentation de secours pour terminer l'écriture des données, en fonction de la complexité ou de la taille des données. Avec Powerguard de Cervoz, la durée de la mémoire tampon entre une coupure de courant et une défaillance potentielle s'étend de manière impressionnante à 88 ms, de sorte que toutes les données ont amplement le temps d'être entièrement écrites.

Tout ce qui précède n'est qu'une partie de la technologie PLP complète de Cervoz. Lorsqu'il est combiné avec le mécanisme VDT (détecteur de tension) de Safeguard, la stabilisation de tension de Voltguard et la défense de Circuitguard contre les courants anormaux, le PLP de Cervoz offre une protection inégalée contre les pertes de données dues aux coupures de courant, garantissant ainsi l'intégrité et la sécurité de vos données essentielles.

Vitesse et fiabilité sans compromis

La famille T436 de disques SSD n'est pas seulement synonyme de vitesse, elle est aussi synonyme de fiabilité. Avec des caractéristiques qui vont de la conformité aux normes NVMe 1.3/PCI Express Base 3.1 à l'intégration de la mémoire flash TLC de Kioxia, leader dans le domaine des SSD, le T436 est conçu pour l'efficacité. De plus, le micrologiciel Cervoz est doté d'un algorithme ECC robuste, le décodage Low-Density Parity Check (LDPC) , ainsi que de la méthode de protection des données de bout en bout , ce qui garantit la fiabilité et l'intégrité des données.

Compte tenu de la chaleur générée par les hautes performances, le T436 est disponible dans une version à température élargie qui peut fonctionner de manière fiable de -40°C à 85°C. En outre, le mécanisme de protection contre la surchauffe SW-HW intégré, associé à un dissipateur thermique optimisé, assure une dissipation efficace de la chaleur, garantissant ainsi des performances optimales à tout moment.

Pourquoi les disques SSD T436 de Cervoz ?

Avec des capacités allant de Go à 1920 Go, une large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 85 °C, un équilibrage thermique dynamique , un tampon DRAM , un cryptage AES 256 bits et plus encore, la famille T436 offre une solution complète adaptée aux entreprises en quête de performance et d'une fiabilité inébranlable. Qu'il s'agisse d'un accès rapide aux données ou d'un fonctionnement fiable dans des situations critiques, le T436 permet aux entreprises de rester à la pointe de l'efficacité et de la fiabilité.

Joignez-vous à la révolution du stockage haute vitesse, renforcé par une fiabilité inégalée en consultant le site www.cervoz.com ou envoyant un courriel à l'adresse [email protected] . Avec Cervoz, le compromis entre vitesse et fiabilité appartient au passé.

À propos de Cervoz

Basée à Taïwan, Cervoz Technology fournit des composants embarqués pour le marché des PC industriels. La société possède près de deux décennies d'expérience dans la conception et le développement de solutions de mémoire et de stockage hautes performances pour les applications industrielles.

Contacts

Média : [email protected]

Ventes : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2198466/Banner_Ads_T436_1920x1080.jpg

5 septembre 2023 à 03:00

