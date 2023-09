Le système d'alimentation domestique de secours BLUETTI EP760 arrive en Europe





STUHR, Allemagne, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- BLUETTI, la marque leader du stockage d'énergie propre, lancera son dernier produit, le système d'alimentation domestique de secours BLUETTI EP760 sur le marché européen en septembre.

BLUETTI EP760 vs son prédécesseur BLUETTI EP600

Bien que les deux modèles partagent la même conception modulaire et offrent tous deux une capacité flexible de 9,9 kWh à 19,8 kWh avec des batteries d'extension B500, leur principale différence réside dans leur puissance de sortie.

L'EP600 est un système d'alimentation triphasé de 6 000 W. Cependant, sa tension de sortie monophasée à 230 V est limitée à 2 000 W. En outre, l'EP600 est exclusivement disponible en Allemagne.

Alors que l'EP760 délivre une puissance de sortie monophasée allant jusqu'à 7 600W en mode réseau ou hors réseau (seulement 4 600 W en Allemagne) répondant aux besoins énergétiques d'un plus large éventail d'utilisateurs en Europe et en Australie. Voici quelques-uns des principaux points forts et avantages de l'EP760.

7 600 W d'alimentation de secours ininterrompue

Avec une puissance ininterrompue de 7 600 W, l'EP760 recharge tous les équipements branchés, comme les réfrigérateurs, les radiateurs, les micro-ondes, les outils électriques et même les véhicules électriques. En cas de panne de courant, l'EP760 passe de l'alimentation réseau à l'alimentation sur batterie en moins de 10 millisecondes, assurant ainsi une alimentation homogène.

D'importantes économies sur les factures d'électricité

L' EP760 est largement compatible avec les systèmes d'énergie solaire, supportant jusqu'à 9 000 W de charge solaire. Il stocke l'énergie solaire gratuite et garantit une source d'énergie stable, quelle que soit la météo ou l'heure. L'énergie solaire excédentaire peut même être vendue au service public pour un revenu supplémentaire.

Même sans panneau solaire, l'EP760 reste bénéfique. En programmant son temps de charge pendant les heures creuses, les utilisateurs peuvent utiliser l'énergie stockée à faible coût pendant les heures pleines pour économiser sur les factures d'électricité. Ils peuvent également utiliser l'application BLUETTI pour optimiser leur consommation d'énergie en quelques clics sur le téléphone.

Conçu pour durer avec une garantie de 10 ans

Le système EP760 est certifié IP65 pour son excellente résistance à la poussière et à l'eau. Il est équipé des batteries LiFePO4 les plus sûres qui offrent une durée de vie d'au moins dix ans. De plus, son système avancé de gestion de la batterie (BMS) vous protège contre les courts-circuits, les surcharges et autres dangers potentiels. BLUETTI offre également une garantie de 10 ans qui vous assure la tranquillité d'esprit pour les années à venir.

Une installation facile et flexible

Le BLUETTI EP760 est conçu pour être simple à utiliser. Plutôt qu'en montage mural, il peut être empilé verticalement au sol, préservant ainsi les murs tout en économisant l'espace. Avec une protection IP65 et un fonctionnement silencieux inférieur à 50 dB, l'EP760 peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur. En outre, BLUETTI propose des services d'installation à domicile dans le monde entier, simplifiant ainsi la voie vers l'indépendance énergétique.

Pour plus de détails, veuillez consulter le site https://www.bluettipower.eu/pages/ep760-b500

À propos de BLUETTI :

BLUETTI est déterminé à promouvoir le développement durable et les solutions d'énergie durable. En proposant des solutions de stockage d'énergie respectueuses de l'environnement pour l'intérieur et l'extérieur, BLUETTI souhaite apporter une expérience exceptionnelle à nos foyers tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier.

