La SCE 2023 met en valeur les innovations de la Chine dans le domaine des VEN connectés intelligents





CHONGQING (Chine), 4 septembre 2023 /CNW/ - Un rapport d'actualité d'iChongqing - La Smart China Expo 2023 (SCE 2023) est prête pour son déploiement du 4 au 6 septembre au centre d'exposition international de Chongqing, avec des thèmes annuels comme les véhicules à énergie nouvelle (VEN) intelligents connectés et la Chine numérique, tel qu'il a été annoncé lors d'une récente conférence de presse.

L'exposition de cette année traite de la révolution du transport intelligent grâce à des améliorations comme la planification de la circulation en temps réel, le stationnement intelligent et la gestion numérique des véhicules. Forte de 12 sous-domaines, dont ceux des batteries électriques et des habitacles intelligents, l'exposition rassemble également plus de 310 magnats industriels comme Changan et Seres.

Les visiteurs pourront écouter les points de vue de grands universitaires chinois et de chefs de file de l'industrie, notamment de géants comme STMicroelectronics, Dassault Systèmes et Ford. Une séance de dialogue réunissant des cadres principaux de Microsoft, d'IBM et de Tencent sera également organisée afin d'explorer les applications commerciales des modèles d'IA et la croissance de l'industrie en ce qui concerne les réseaux intelligents.

La section Équipement intelligent et fabrication mettra en lumière les percées technologiques dans le domaine des robots intelligents et des capteurs de haute précision, avec en vedette 69 géants de l'industrie comme China Aerospace Science and Industry Corporation Limited et China Electronics Technology Group Corporation.

La section de la nouvelle génération des TI mettra plus particulièrement l'accent sur les mégadonnées, l'IA et l'informatique en nuage en réunissant 43 entreprises clés, dont Huawei, Alibaba et China Unicom. Ce secteur traite de l'utilisation des technologies pour faire progresser les villes, les soins de santé et l'éducation en réalité.

L'exposition sollicite la participation des leaders mondiaux des pièces automobiles, dont Bosch et CATL, et des titans de la sphère des VEN, comme BMW, BYD et NIO. De plus, 27 ambassadeurs représentant des pays comme le Mexique et l'Argentine devraient y participer, avec un point fort du concours sino-suisse d'incubation d'entreprises, qui réunit plus de 20 équipes internationales.

Singapour coparraine activement la SCE depuis 2020 et poursuivra son partenariat de 2023 à 2025. « Singapour, qui coorganise l'événement cette année, présentera ses prouesses technologiques dans un stand de 1 000 mètres carrés », a déclaré Chu Bin, directeur adjoint de l'Initiative de démonstration Chine-Singapour (Chongqing) du Bureau administratif de connectivité stratégique.

Les visiteurs se régaleront avec près de 3 000 innovations mises au point par plus de 480 chefs de file de l'industrie et des révélations de coulisses sur les VEN. Depuis sa création il y a cinq ans, la SCE a connu un succès retentissant.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez :

https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2023/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2200577/All_the_7_exhibition_halls_of_the_Smart_China_Expo_2023_open_to_the_media_on_3rd_September___Photo_L.jpg

SOURCE iChongqing

4 septembre 2023 à 23:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :