KONKA présente 43 ans de prouesses technologiques avec une gamme exceptionnelle à l'IFA 2023





BERLIN, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Avec un riche héritage de 43 ans de technologies pionnières, KONKA a présenté ses produits exceptionnels et ses remarquables prouesses en matière d'innovation lors de l'IFA 2023, le plus grand événement de technologie client au monde. KONKA a dévoilé sa gamme extraordinaire composée du téléviseur OLED de pointe de la série 812, du téléviseur Mini QD-LED R7 révolutionnaire, et du réfrigérateur 558 dernier cri. Ces offres phares ont stimulé l'imagination des visiteurs de l'exposition qui ont pu découvrir cette technologie de niveau supérieur par eux-mêmes.

Le téléviseur OLED de la série KONKA 812 se distingue par ses images inégalées, rendues possibles par des pixels autoéclairants et une gamme élargie de couleurs. S'appuyant sur les atouts de KONKA en matière de technologie d'affichage, la série 812 offre une expérience de divertissement immersive. Son temps de réponse ultrarapide et son taux de rafraîchissement élevé donnent vie au jeu avec des mouvements fluides et des couleurs vives. L'écran sans bords avec un rapport écran-corps de 99,1 % affiche un design élégant et contemporain. Lors de l'IFA 2023, KONKA a démontré les capacités de la série 812 avec les systèmes d'exploitation populaires tels que webOS et Google TV. Avec sa qualité d'image cinématographique, ses capacités de jeu haute performance et son design sophistiqué, le téléviseur OLED de la série 812 promet de captiver le public à domicile.

KONKA a également séduit les médias et le public avec le nouveau Mini LED multifonctions de la série R7. Équipée du nouveau système de rétroéclairage dynamique Mini QD-LED et d'un écran de contrôle de la lumière AGLR, la série R7 offre une expérience visuelle impressionnante qui nourrit l'imagination. Les avantages de pointe du QLED et du Mini LED s'associent pour créer un nouveau niveau d'expérience avec un contraste amélioré et des couleurs enrichies. En un seul clic, le téléviseur peut passer en mode rafraîchissement rapide 240 Hz, assurant une visualisation impeccable et transparente de chaque image. En termes de performances audio, la série R7 dispose d'un moteur d'effets audio alimenté par l'IA pour créer une expérience audio véritablement immersive et cinématographique.

La série KONKA R7 a notamment remporté le Home Audio-Visual Experience Gold Award à l'IFA 2023, récompensant sa technologie innovante et de son design exceptionnel. Ce succès souligne la reconnaissance mondiale de KONKA dans le domaine du design et illustre son engagement dans l'industrie de l'électroménager depuis 43 ans.

KONKA a également présenté le réfrigérateur KONKA 558, qui a attiré l'attention avec son design élégant et ses fonctionnalités robustes. Doté de la double technologie de conservation écologique de 15 jours exclusive du groupe KONKA, le réfrigérateur est doté de capteurs intelligents pour contrôler le point de congélation et ajuster la température. Cette innovation permet de conserver la viande fraîche jusqu'à 15 jours. De plus, les capteurs de température intelligents gardent les légumes et les fruits frais pendant la même durée. L'appareil comprend une boîte à température contrôlée (jusqu'à 4°C) pour les aliments pour bébés, assurant la stabilité des nutriments. Des fonctions antibactériennes complètes assurent une sécurité alimentaire accrue, avec un taux d'élimination bactérienne dépassant les 99,79 %.

À l'avenir, le groupe KONKA continuera de se concentrer sur l'innovation technologique, la conception de produits offrant une expérience utilisateur supérieure et la mise en oeuvre active de sa stratégie de mondialisation. Il vise à devenir une marque de renommée mondiale et à apporter aux clients mondiaux des produits intelligents conçus et fabriqués en Chine.

4 septembre 2023 à 22:49

