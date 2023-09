Lucid Motors lance la Lucid Air Midnight Dream Edition lors du Salon international de l'automobile 2023 à Munich





Lucid participera pour la première fois au Salon international de l'automobile (IAA Mobility) et présentera l'Air Midnight Dream Edition en série limitée

AMSTERDAM, 5 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), qui met en oeuvre de nouvelles normes en matière d'expérience électrique de luxe avec la Lucid Air, lauréate du World Luxury Car Award 2023, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera la berline électrique de luxe Lucid Air pour la première fois au Salon international de l'automobile (IAA Mobility) à Munich et dévoilera la série limitée Air Midnight Dream Edition le 5 septembre 2023.

Un rêve en noir : la Midnight Dream Edition de Lucid Air

La Midnight Dream Edition de Lucid Air est une nouvelle version en sombre de la Lucid Air qui n'a jamais été produite auparavant. Cette Air Dream Edition, qui reprend le thème de la discrétion de Lucid, dispose d'une finition extérieure polie sombre et de jantes Aero Dream de 21 pouces avec inserts noir satiné. Elle est équipée d'un intérieur plus sombre et plus mystérieux qui s'inspire du désert nocturne de Mojave. Cette berline électrique de luxe exclusive en série limitée a été conçue pour le marché européen et ne sera pas disponible aux États-Unis.

La Lucid Air Midnight Dream Edition en chiffres

Autonomie combinée jusqu'à 799 kilomètres selon WLTP

Consommation électrique combinée : 16,6 kWh/100 km selon WLTP

Émissions de CO 2 : 0 g/km

Découvrir la gamme Lucid Air

La Lucid Air Midnight Dream Edition sera présentée au Studio situé à Odeonsplatz 2, 80539 Munich, pendant l'IAA. Les mardi 5 et mercredi 6 septembre, le Studio sera ouvert uniquement aux médias et aux invités. À partir du 7 septembre, le Studio sera ouvert au public pour la présentation de l'Air Midnight Dream Edition.

La Lucid Air Pure, le modèle le plus accessible de la société, fêtera ses débuts sur la scène européenne au studio éphémère de Lucid situé à la Königsplatz 1, 80333 Munich. Les modèles Air Touring et Air Grand Touring seront également exposés à cet endroit. Le studio de la Königsplatz est ouvert tous les jours du mardi 5 septembre au dimanche 10 septembre de 10 h à 20 h. Le studio proposera également de courts essais routiers sur la rue adjacente Arcisstraße 1, 80333 Munich.

La Lucid Air Pure en chiffres

Autonomie combinée jusqu'à 725 kilomètres selon WLTP

Consommation électrique combinée : 14,1 kWh/100 km selon WLTP

Émissions de CO 2 : 0 g/km

La Lucid Air Touring en chiffres

Autonomie combinée jusqu'à 725 kilomètres selon WLTP

Consommation électrique combinée : 14,1 kWh/100 km selon WLTP

Émissions de CO 2 : 0 g/km

La Lucid Air Grand Touring en chiffres

Autonomie combinée jusqu'à 839 kilomètres selon WLTP

Consommation électrique combinée : 14,9 kWh/100 km selon WLTP

Émissions de CO 2 : 0 g/km

Note aux journalistes

Les journalistes qui souhaitent découvrir la Lucid Air Midnight Dream Edition en personne sont invités à se rendre au Lucid Studio de l'Odeonsplatz 2 à Munich le mardi 5 septembre, entre 10 h et 18 h (accréditation IAA requise).

Contact pour les médias

[email protected]

À propos du groupe Lucid

Lucid s'est donné pour mission de donner envie d'adopter les énergies renouvelables en créant des technologies avancées et les véhicules électriques les plus époustouflants, centrés sur l'expérience humaine. La première voiture de la société, la Air, est une berline de luxe à la pointe de la technologie dont le design est inspiré de la Californie et qui repose sur une technologie éprouvée. Assemblée dans l'usine Lucid de Casa Grande, en Arizona, la Lucid Air est actuellement en cours de livraison à des clients aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient.

