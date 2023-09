Invitation aux médias - Annonce importante à Granby en lien avec le secteur des batteries de voitures électriques





GRANBY, QC, le 4 sept. 2023 /CNW/ - Volta Energy Solutions invite les représentants des médias à prendre part à une conférence de presse au cours de laquelle ils feront une annonce importante pour le secteur des batteries de voitures électriques.

Seront présents pour l'occasion le premier ministre du Québec M. François Legault, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie M. François-Philippe Champagne, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique M. Steven Guilbeault, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

L'évènement comprendra des allocutions ainsi qu'une période de questions et réponses avec les représentants des médias. Pour participer à l'événement, les journalistes doivent confirmer leur présence à l'adresse courriel à Stéphanie Dussault au [email protected].

Date : 5 septembre 2023

Heure : 13h25 (début à 13h30)

Lieu : Granby. L'adresse précise de la conférence de presse sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant confirmé leur présence.

SOURCE Volta Energy Solutions

4 septembre 2023 à 17:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :