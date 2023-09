Découvrez une Chine respectueuse de l'environnement à travers les yeux des expatriés





BEIJING, 4 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage du Quotidien du peuple :

Ces dernières années, la Chine a fait des miracles en matière de conservation écologique et de développement durable, attirant l'attention du monde entier. De nombreux contacts étrangers vivant, travaillant, étudiant ou visitant la Chine ont saisi de magnifiques paysages autour d'eux à l'aide de leur appareil photo. Ces photos illustrent de manière saisissante les réalisations de la Chine en matière de gouvernance écologique et de développement durable.

Montagnes verdoyantes, immenses forêts de bambous, eaux scintillantes... Les images du village de Zhongzhang dans le comté d'Anji, dans la province du Zhejiang en Chine de l'Est, capturées par l'objectif de Peter Rich, lauréat du prix sud-africain d'excellence en architecture pour l'ensemble de sa carrière, respirent la tranquillité et la beauté.

M. Rich a été attiré par la splendeur du paysage lors de sa première visite à Anji. Berceau de la philosophie chinoise selon laquelle « les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables », Anji considère ses paysages verdoyants comme sa plus grande richesse.

« Chaque fois que je viens à Anji, je me laisse enivrer par l'environnement écologique, je me sens loin du tumulte de la ville et j'atteins la paix intérieure », a déclaré M. Rich.

Dans le village de Li'ao, sur le versant Est de la montagne Siming, à Ningbo, dans la province du Zhejiang, plus de 300 foyers ont installé des panneaux solaires sur leurs toits, qui ne cessent de miroiter sous la lumière du soleil. Ce projet solaire a été mis en place conjointement par la Ningbo Electric Power Supply Company of State Grid, le gouvernement local et des entreprises photovoltaïques. Il permet aux habitants de bénéficier d'une certaine quantité d'électricité gratuite chaque année et d'obtenir un revenu collectif supplémentaire en vendant le surplus d'électricité qu'il génère.

Rogelio, originaire du Brésil, vit et travaille en Chine depuis plus de dix ans. Il a révélé au Quotidien du peuple qu'il était ravi de l'harmonie présente entre l'homme et la nature lorsqu'il a vu la photo prise par son drone. « Au cours des dix dernières années, j'ai vu l'environnement écologique autour de moi s'améliorer de plus en plus, et les paysages devenir de plus en plus beaux. J'espère que davantage de gens viendront en Chine pour voir ce qui se passe dans le pays », a-t-il affirmé.

Cette photo montre comment les paysages naturels et les architectures urbaines se fondent harmonieusement dans la Cité des sciences de Guangzhou, dans la province de Guangdong en Chine du Sud. Les banians qui bordent la rivière donnent une impression de fraîcheur. La photo a été prise par Peter Helis, un Allemand travaillant pour la zone de développement de Guangzhou, lors d'une course à pied matinale le long d'une des rivières traversant la ville.

« La beauté de l'environnement dans cette ville permet aux habitants de mieux recharger leurs batteries pour le travail et la vie quotidienne », a indiqué M. Helis.

Ayant vécu dans la région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao pendant près de 20 ans, M. Helis est parfaitement au fait du développement et des changements qui s'y produisent. Dans une autre de ses oeuvres, prise dans un parc du district de Huangpu à Guangzhou, un bulbul à moustaches rouges savoure un délicieux petit-déjeuner à base de baies.

« La Chine a obtenu des résultats remarquables en matière de gouvernance écologique au cours de ces dernières années. La qualité de l'eau et la protection des habitats de la faune et de la flore se sont grandement améliorées. De nombreux oiseaux viennent dans la région de la Grande Baie en automne et en hiver », a indiqué M. Helis. Il travaille actuellement à la promotion des investissements mondiaux pour la zone de développement de Guangzhou.

« Mon travail et ma vie sont centrés sur la Chine. J'espère pouvoir continuer à travailler ici jusqu'à ma retraite. J'aime ce pays. »

Dans le village de Huangling, dans le comté de Wuyuan dans la province de Jiangxi en Chine de l'Est, le gouvernement local a encouragé le développement du tourisme écologique en tirant parti des ressources écologiques et d'autres avantages, s'engageant sur la voie du développement industriel intégré. Comme Huangling est un village vallonné, les villageois font souvent sécher les céréales sur les toits. Les récoltes variées qui sèchent sur les paniers de vannage ronds ressemblent à une série de parapluies ouverts, formant une scène agréable et pleine de vie.

Cette photo a été prise par Sarah Mary De Meillon, une étudiante sud-africaine du Collège d'études de langue et de culture chinoises de l'université de Huaqiao. Cette Sud-Africaine joyeuse s'est attribué un joli nom chinois : « Huang Mei Gui », qui signifie « rose jaune ». Elle a déjà visité de nombreux sites pittoresques en Chine, comme le lac Huating dans la province d'Anhui et le lac Yundang à Xiamen, dans la province de Fujian.

« Les eaux claires et les montagnes verdoyantes de la Chine sont vraiment très belles ! J'ai pleinement pu ressentir les efforts de la Chine en matière de protection de l'environnement et de gouvernance écologique », a-t-elle souligné.

Cette photo montre des champs splendides et pittoresques dans le comté de Tekes, préfecture autonome d'Ili Kazak, dans la région autonome du Xinjiang Uygur en Chine du Nord-Ouest. Elle a été prise par Ng Pin Xiu, un étudiant malaisien de l'école de génie civil de l'Université Centrale du Sud.

Des étudiants chinois et étrangers des universités de la province de Fujian cueillent du thé dans un champ de la montagne Wuyi. La photo a été prise par Alexander William, un étudiant indonésien du Collège d'études de langue et de culture chinoises de l'université de Huaqiao.

Cette photo montre une vue splendide de la montagne neigeuse Xiling dans le comté de Dayi, à Chengdu, dans la province du Sichuan en Chine du Sud-Ouest. Elle a été prise par Dhanushka N. Wanasinghe, un post-doctorant sri-lankais de l'Institut de botanique de Kunming de l'Académie chinoise des sciences.

