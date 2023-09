Découvrez une Chine axée sur l'écologie à travers les yeux d'expatriés





BEIJING, le 4 sept. 2023 /CNW/ - Un rapport du journal People's Daily :

La Chine a accompli des miracles en matière de conservation et de développement écologique au cours des dernières années, attirant l'attention du monde entier. De nombreux amis étrangers qui vivent en Chine, y travaillent, y étudient ou s'y rendent en visite ont pris de magnifiques clichés de paysages qui les entourent grâce à leurs caméras. Les photos montrent clairement les réalisations de la Chine en matière de gouvernance et de développement écologique.

Montagnes ondulantes, impressionnantes forêts de bambou, eaux scintillantes... Les images du village de Zhongzhang, dans le comté d'Anji, de la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, saisies par l'objectif de Peter Rich, lauréat du Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations en architecture de l'Afrique du Sud, transpirent de tranquillité et de beauté.

Lors de sa première visite à Anji, Peter Rich a été attiré par la splendeur du paysage. Berceau de la philosophie chinoise selon laquelle « les eaux lucides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables », Anji considère son paysage verdoyant comme sa plus grande richesse.

« Chaque fois que je viens à Anji, je me sens transporté par cet environnement écologique, loin de la clameur de la ville, et je trouve ma paix intérieure », dit-il.

Dans le village de Li'ao, sur les contreforts est de la montagne Siming, à Ningbo, dans la province du Zhejiang, plus de 300 foyers ont installé des panneaux solaires sur leurs toits, brillant sous la lumière du soleil. Ce projet solaire a été réalisé conjointement par la Ningbo Electric Power Supply Company of State Grid, le gouvernement local et des entreprises de l'industrie photovoltaïque. Les panneaux permettent aux villageois de produire une certaine quantité d'électricité gratuite chaque année et de générer un revenu collectif supplémentaire grâce à la vente de l'électricité excédentaire produite.

Rogelio, originaire du Brésil, vit et travaille en Chine depuis plus d'une décennie. Il a déclaré au People's Daily avoir été ravi de constater l'harmonie qui règne entre l'être humain et la nature à travers les images prises par son drone. « Au cours des dix dernières années, j'ai vu l'environnement écologique autour de moi s'améliorer, les paysages embellir. J'espère qu'un nombre plus élevé de gens pourront venir en Chine pour voir ce qui se passe dans le pays », a-t-il commenté.

Cette photographie montre comment les paysages naturels et les architectures urbaines se confondent harmonieusement à Guangzhou Science City, dans la province du Guangdong, en Chine méridionale. Les figuiers du Bengale poussant le long de la berge de la rivière jettent des ombres de fraîcheur. La photographie a été prise par Peter Helis, un Allemand travaillant dans la zone de développement de Guangzhou, lors d'une course matinale le long d'une rivière de la ville.

« L'environnement magnifique de la ville permet aux résidents de faire le plein d'énergie pour affronter leur travail et leur vie », a déclaré M. Helis.

Ayant vécu dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao pendant près de 20 ans, Helis est bien au fait du développement et des changements qui ont eu lieu dans cette région. Dans une autre de ses oeuvres, qui a été prise dans un parc dans le quartier de Huangpu, à Guangzhou, un bulbul orphée profite d'un somptueux petit-déjeuner à base de baies.

« Au cours des dernières années, la Chine a réalisé des progrès remarquables en matière de gouvernance écologique. La qualité de l'eau et la protection des habitats fauniques se sont grandement améliorées. De nombreux oiseaux migrent dans la région de la Grande Baie en automne et en hiver », a expliqué M. Helis. Ce dernier travaille actuellement à la promotion des investissements mondiaux dans la zone de développement de Guangzhou.

« Mon travail et ma vie sont en Chine. J'espère pouvoir continuer à travailler ici jusqu'à ma retraite. J'aime la Chine. »

Dans le village de Huangling, du comté de Wuyuan, de la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, le gouvernement local a encouragé le développement du tourisme écologique en tirant parti des ressources écologiques et d'autres avantages, s'engageant sur la voie du développement industriel intégré. Huangling est un village vallonné, où les villageois ont l'habitude de faire sécher le grain sur les toits. Les diverses cultures séchant sur les paniers ronds ressemblent à une série de parapluies ouverts, formant une scène vivante et agréable.

Cette photographie a été prise par Sarah Mary De Meillon, une étudiante sud-africaine qui étudie au Chinese Language and Culture College de l'Université de Huaqiao. Cette femme enjouée originaire d'Afrique du Sud a adopté un joli nom chinois, « Huang Mei Gui », qui signifie rose jaune. Elle a aussi visité de nombreux endroits pittoresques en Chine, comme le lac Huating dans la province d'Anhui et le lac Yundang à Xiamen dans la province du Fujian.

« Les eaux translucides et les montagnes luxuriantes de Chine sont magnifiques! J'ai pu constater les efforts de la Chine en matière de protection et de gouvernance de l'environnement écologique », a-t-elle déclaré.

La photographie montre des champs splendides et pittoresques dans le comté de Tekes, la préfecture autonome d'Ili Kazak, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. La photographie a été prise par Ng Pin Xiu, un étudiant malaisien de l'école de génie civil de l'Université Central South.

Des étudiants chinois et étrangers d'universités de la province du Fujian prennent le thé dans un jardin de thé sur le mont Wuyi. La photographie a été prise par Alexander William, un étudiant indonésien du Chinese Language and Culture College de l'Université de Huaqiao.

Cette photographie montre une vue splendide du mont enneigé Xiling dans le comté de Dayi, à Chengdu, ville de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Elle a été prise par Dhanushka N. Wanasinghe, boursier postdoctoral sri-lankais de l'Institut de botanique de Kunming de l'Académie chinoise des sciences.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199559/image_5023691_20270675.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199560/image_5023691_20270769.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199561/image_5023691_20270957.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199562/image_5023691_20271066.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199563/image_5023691_20272837.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199564/image_5023691_20274191.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199565/image_5023691_20274317.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2199566/image_5023691_20275521.jpg

SOURCE People's Daily

4 septembre 2023 à 14:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :