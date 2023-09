BYD lance la BAO 5 et la technologie DMO sous sa nouvelle marque FANGCHENGBAO





BYD, le premier constructeur mondial de véhicules dotés de concepts de propulsion alternatifs et de batteries puissantes, a présenté FANGCHENGBAO, sa nouvelle sous-marque professionnelle et personnalisée, ainsi que sa nouvelle technologie innovante : la plate-forme super-hybride Dual Mode Offroad (DMO). Le premier modèle de la nouvelle marque, le BAO 5, un SUV super-hybride équipé de la technologie DMO, ainsi que les concept-cars BAO 8 et BAO 3 ont été présentés au salon de l'automobile.

Wang Chuanfu, président du conseil d'administration de BYD, a déclaré lors de l'événement de lancement que FANGCHENGBAO avait l'intention de redéfinir l'expérience de conduite. La marque offre aux utilisateurs du monde entier un mélange incomparable de professionnalisme et de personnalisation, et déclenche une profonde « révolution » dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle (NEV), en transformant les voitures en véhicules individuels sur mesure pour chaque client.

La marque : un grand bond en avant dans le secteur des NEV

Le nom de la marque FANGCHENGBAO, dérivé du chinois, symbolise un mélange de précision (« FANGCHENG » pour « formule ») et d'agilité (« BAO » pour « léopard »). La marque s'accompagne de l'introduction d'un certain nombre de technologies spéciales, dont la plate-forme tout-terrain super hybride DMO, qui sera également présentée au salon.

Pour FANGCHENGBAO, l'association de technologies de pointe pour exploiter de nouvelles formes d'énergie et de multiples préférences des utilisateurs est la clé d'une expérience utilisateur sans précédent : que ce soit en conduisant dans de vastes étendues sauvages, sur un circuit de course, en naviguant dans des métropoles animées ou en roulant sur l'autoroute, en recherchant des sensations fortes occasionnelles ou en faisant la navette tous les jours pour aller travailler, une expérience de conduite exclusive est désormais à portée de main pour chaque scénario.

Pour atteindre cet objectif, FANGCHENGBAO intégrera les technologies exceptionnelles de BYD, sa philosophie de conception avant-gardiste et son système de chaîne d'approvisionnement verticalement intégré afin de doter chaque véhicule de fonctionnalités distinctives sur mesure.

FANGCHENGBAO symbolise la fusion de nouvelles formes d'énergie et de possibilités illimitées, transformant ainsi les rêves de chacun en réalité tangible.

La technologie DMO : la puissance libérée de l'électricité pour l'autonomisation individuelle

BYD a présenté au salon sa plate-forme tout-terrain super-hybride innovante DMO, qui marque une nette rupture avec les moteurs à essence traditionnels. Cette plate-forme alimente les véhicules de la sous-marque FANGCHENGBAO et promet une expérience tout-terrain révolutionnaire. En même temps, elle est synonyme d'efficacité énergétique et permet à chaque utilisateur d'accéder à une technologie de pointe.

La technologie DMO associe le châssis révolutionnaire non porteur de BYD, conçu pour les véhicules hybrides, à une architecture hybride tout-terrain spécifique. Cette intégration fait appel au savoir-faire de BYD en matière de châssis hautes performances, de transmission intégrale électrique intelligente et de technologie de propulsion tout-terrain. Le résultat est que le DMO atteint un équilibre sans précédent entre la sécurité du véhicule, les performances tout-terrain et la consommation d'énergie.

Au lieu d'apporter des modifications traditionnelles qui augmentent le poids et le risque de tonneaux, le DMO associe de manière innovante la batterie Blade et le châssis en acier à haute résistance. C'est ainsi que naît la technologie CTC (Cell to Chassis). Cela garantit non seulement la sécurité de la batterie dans des scénarios tout-terrain extrêmes, mais augmente aussi considérablement la sécurité de l'ensemble du véhicule.

Parmi les autres caractéristiques de la plate-forme, citons le système de propulsion hybride électrique longitudinal EHS et la première chaîne cinématique tout-terrain à propulsion arrière du secteur, ainsi que le moteur longitudinal haute performance Xiaoyun, qui fournit une puissance système exceptionnelle de plus de 500 kW et une traction inégalée de 32 000 N. De plus, les véhicules DMO utilisent une technologie intelligente de contrôle du couple, ce qui permet de réduire le rayon de braquage à seulement 3,4 mètres. Grâce à la puissance de sa transmission et à la précision de ses commandes électroniques, le véhicule DMO gère facilement les terrains marécageux, les montagnes escarpées, les pentes de gravier et de nombreux autres terrains extrêmes. Dans ce véhicule équipé de trois blocages de différentiel, le conducteur peut passer à la vitesse lente, conçue pour les scénarios tout-terrain, en appuyant sur un bouton.

Sur la base de son architecture innovante, le véhicule DMO dispose d'une suspension indépendante à double triangulation sur les deux essieux qui, associée au système hydraulique de contrôle du corps DiSus-P, garantit le confort d'un véhicule SUV, même sur les terrains difficiles. Par rapport aux véhicules tout-terrain à moteur à essence, la plate-forme permet d'économiser 35 % de carburant.

La plate-forme DMO se distingue comme une plate-forme professionnelle de véhicules tout-terrain à propulsion principalement électrique. Elle est le fruit de plus de 20 ans de développement technologique et de connaissances acquises par BYD grâce à l'expérience acquise sur des millions de véhicules hybrides rechargeables fabriqués par BYD. Cette plate-forme va bien au-delà de ce qui était possible jusqu'à présent et élargit considérablement les possibilités de la mobilité électrique. Grâce à sa grande expertise technique, la plate-forme DMO surmonte les défis auxquels sont confrontés les véhicules à propulsion alternative dans différents scénarios et introduit un changement de paradigme dans la conception et la fonctionnalité des véhicules tout-terrain.

En se tournant résolument vers l'avenir, FANGCHENGBAO va commencer par introduire des modèles basés sur la plate-forme DMO dans des segments de marché tels que les véhicules tout-terrain et les voitures de sport, où les véhicules à moteur à essence traditionnel étaient jusqu'à présent majoritaires.

Les nouveaux modèles : des pionniers avec une technologie de pointe et des offres de produits uniques

Les trois modèles de la marque FANGCHENGBAO offrent une gamme de produits performants couvrant une série de préférences individuelles et démontrant la robustesse de la matrice de produits et la passion pour le professionnalisme et la personnalisation.

Le BAO 5 est un SUV tout-terrain super hybride équipé de technologies clés telles que la DMO et le système de contrôle de la carrosserie hydraulique DiSus-P. Son design allie de manière transparente l'esthétique industrielle et les performances robustes, offrant à l'utilisateur une stabilité et une sécurité sans précédent.

En tant que marque, accorde une grande importance à la personnalisation et propose pour le BAO 5 une grande variété de structures frontales qui peuvent être intégrées ou adaptées sans problème. Cela permet de créer une base flexible qui peut être entièrement adaptée aux souhaits individuels des clients.

Le concept-car BAO 8, appelé SUPER 8, présente la vision futuriste de la marque pour les SUV tout-terrain. Le design, qui s'inspire de scénarios de bataille de science-fiction, offre une intégration robuste et une protection améliorée qui donnent au conducteur un sentiment de sécurité et de confiance. En outre, les premiers détails sur le BAO 3 ont été dévoilés, ce qui laisse présager un modèle tendance destiné à un public varié ayant le sens du jeu.

Afin d'assurer une qualité de service et d'utilisation constante, la marque FANGCHENGBAO s'appuiera dans un premier temps sur un modèle DTC (Direct-to-Consumer) sur le marché chinois. L'objectif est d'atteindre 60 villes d'ici 2024. La BAO 5 fait ses premiers débuts hors ligne au Chengdu Motor Show, qui se tient depuis le 25 août.

4 septembre 2023 à 12:40

