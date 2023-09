Soudan : plus de six incidents quotidiens en moyenne affectent les travailleurs humanitaires





NEW YORK, 03 September 2023 / PRN Africa / -- Depuis le début des hostilités le 15 avril dernier, 886 incidents affectant les opérations humanitaires ont été signalés, indique le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) dans son dernier bulletin humanitaire sur ce pays d'Afrique du Nord-Est.

Plus de 70% sont dus à « des conflits actifs ou à des actes de violence contre le personnel et les biens humanitaires ».

Cela représente une moyenne de plus de six incidents par jour. « Cela met en évidence l'environnement dangereux dans lequel les organisations humanitaires opèrent au Soudan », estime OCHA. Le plus grand nombre d'incidents continue d'être enregistré dans la capitale, Khartoum (30%).

Pillage des installations d'aide, des entrepôts et de bureaux

Depuis le début de l'année 2023, 19 travailleurs humanitaires ont été tués et 29 blessés, soit bien plus que les 11 tués de 2022.

« Au moins 28 travailleurs humanitaires ont été détenus depuis la mi-avril, et de nombreux autres rapportent avoir été confrontés à des tentatives de recrutement forcé par des groupes armés », a détaillé OCHA.

Par ailleurs, le pillage des installations d'aide, des entrepôts et des fournitures se poursuit, réduisant les stocks et l'équipement et entraînant des retards importants ou la suspension de l'aide vitale. En août, cinq bureaux ont été pillés, deux véhicules revenant de Khartoum ont été détournés et six camions en convoi circulant entre Tendelti et Al Obeid, dans le Nord-Kordofan, ont été pillés.

Depuis le début du conflit, une cinquantaine d'entrepôts et plus de 90 bureaux ont été pillés et 215 véhicules volés.

D'autres obstacles à l'accès sont le manque de fournitures et le nombre limité d'entrepreneurs prêts à se rendre dans des zones difficiles d'accès ou à traverser les lignes de conflit. Environ 45 visas délivrés par des partenaires humanitaires ont été approuvés au cours des deux dernières semaines, bien que nombre d'entre eux soient à court terme.

Dans ces conditions, la non-approbation ou le refus des visas limite la capacité des organisations d'aide à intensifier la réponse. Les autorisations de voyage requises pour les déplacements à l'intérieur du pays ajoutent à la complexité de l'acheminement de l'aide aux personnes dans le besoin.

Début d'une aide transfrontalière du Tchad vers le Darfour

Malgré ces divers obstacles, les efforts d'accès et de coordination civilo-militaire ont permis l'acheminement des secours sur le terrain. Entre le 19 et le 25 août, plus de 4.200 tonnes d'aide (vivres, fournitures médicales et sanitaires) ont été livrées par l'intermédiaire du système de partage d'informations humanitaires (HISM) facilité par OCHA dans six États : Aj Jazirah, Nil Bleu, Kassala, Gedaref, Nil Blanc et Nord Kordofan.

De plus, l'aide transfrontalière du Tchad vers le Darfour a commencé et de nombreuses missions inter-agences ont atteint le Darfour occidental et central.

L'UNICEF a ainsi livré à Kulbus, dans l'ouest du Darfour, dix tonnes de fournitures d'eau/assainissement de quoi approvisionner 10.000 personnes pendant trois mois - et 10 tonnes supplémentaires de fournitures médicales et nutritionnelles.

Selon OCHA, c'est la première fois qu'un envoi de l'ONU atteint Kulbus depuis l'éruption du conflit en avril, et une augmentation de l'aide au Darfour est attendue. L'aide transfrontalière de l'Égypte et de l'Éthiopie se poursuit au Soudan. Depuis le 22 mai, près de 90.000 tonnes d'articles de secours ont été livrées au Soudan par l'intermédiaire du HISM.

Dans le même temps, les partenaires humanitaires ont besoin de toute urgence de ressources financières supplémentaires. Le plan révisé de réponse humanitaire pour le Soudan de 2,6 milliards de dollars n'est financé qu'à hauteur de 26%, soit plus de 676 millions de dollars reçus au 31 août.

A noter que près plus de 4,8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan en raison du conflit.

4 septembre 2023 à 04:48

