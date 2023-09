Le Secrétaire général nomme Mme Ghada Hatim Eltahir Mudawi, originaire du Soudan, en tant que Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Koweït





NEW YORK, 01 September 2023 / PRN Africa / -- Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a nommé Mme Ghada Hatim Eltahir Mudawi, originaire du Soudan, en tant que Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Koweït, avec l'approbation du gouvernement hôte.

Mme Eltahir a plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs humanitaire et de développement. Avant sa nomination actuelle, elle a occupé différents postes au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) à New York, notamment en tant que Directrice adjointe de la Division des opérations et de la sensibilisation, où elle a également été Directrice par intérim de mars à août 2022. Elle a également été Cheffe de la région Afrique orientale et australe et Directrice adjointe par intérim pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, supervisant les activités de l'OCHA dans ces régions.

Précédemment, Mme Eltahir a été Directrice exécutive du Bureau régional du Conseil de coopération du Golfe de Médecins Sans Frontières (MSF) à Abu Dhabi; Directrice de pays de MSF au Yémen et au Nigéria, et Directrice de pays de Solidarités International et d'iMMAP au Nigéria.

Mme Eltahir est détentrice de deux diplômes de maîtrise en études du développement, d'une maîtrise en études du développement de l'Université Erasmus - Institut des Études Sociales, aux Pays-Bas, ainsi que d'une maîtrise en genre et en développement de l'Université Ahfad, au Soudan. Elle a également siégé à de nombreux conseils consultatifs internationaux et groupes d'experts.

